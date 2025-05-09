Ушла из жизни советская актриса и эстрадная певица Эльс-Реэт Химма

7 мая умерла Эльс-Реэт Химма, советская эстонская актриса, певица и артистка эстрады.

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Химма родилась в 1940 году в Таллине. На эстраде - с 22 лет, артистка считается первой эстонской джазовой певицей. С 1973-го работала в варьете. Активно участвовала в музыкальных фестивалях в СССР и за рубежом. Была членом жюри национального конкурса песни и эстонского жюри "Евровидения".

На экране - с конца 1960-х: мюзиклы "Двери", "Украли Старого Тоомаса", "Шлягер этого лета", "Вечное представление" и другие. Плюс - детектив "Замкнутый круг", ленту снял Пеэтер Урбла, режиссер знаменитой советской экранизации романа Валё "Гибель 31-го отдела". У него же артистка появляется в военной драме "Под чужим именем".

О кончине исполнительницы сообщили СМИ республики.