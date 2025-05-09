Скончался режиссер «Карточного домика»

Известный американский режиссер Джеймс Фоули умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на представителя постановщика.

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Уточняется, что режиссер скончался во сне в своем доме в Лос-Анджелесе после многолетней борьбы с раком мозга.

Фоули родился в 1953 году в Нью-Йорке. Он являлся создателем таких картин, как «Карточный домик», «Пятьдесят оттенков серого» и «Ганнибал». За свою карьеру режиссер успел поработать с Аль Пачино, Шоном Пенном, Мадонной и Марком Уолбергом.

Ранее стало известно о смерти канадского режиссера Теда Котчеффа, снявшего фильм 1982 года «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Ему было 94 года.