Контроль, предательство и измены: как сложилась жизнь Елены Валюшкиной

Среди множества книг и сериалов об изменах, начинает казаться, что супружеская неверность — это вариант нормы, а психическое насилие не является чем-то неприемлемым. Согласится ли с этим мнением актриса Елена Валюшкина, нашедшая в себе силы, чтобы отвести себе главную роль в собственной жизни?

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На вторых ролях

Елена Валюшкина получила любовь зрителей после выхода на экраны картины Марка Захарова «Формула любви». Трепетная, но уверенная в себе, Мария Ивановна в исполнении Валюшкиной покорила зрителя.

Казалось бы, после этого актрису должны были завалить предложениями, но за 12 лет она сыграла всего девять ролей. Никто бы не подумал, что причиной тому — абьюзивные отношения, жертвой которых стала молодая женщина.

Первым мужем Елены был ее преподаватель в Щепкинском училище. Леонид Фомин был старше супруги на 15 лет, но сперва пропасть в возрасте казалась несущественной. Все годы брака Валюшкина не замечала очевидного: муж взял ее жизнь под тотальный контроль.

Он был против ее съемок, на предложения режиссеров отвечал отказом вместо жены, мотивируя это тем, что популярность актрисы разрушит их отношения.

Однако разрушила их вовсе не популярность, а патологическая ревность. Елена не спорила с супругом, всегда находила компромисс. Терпела, когда перед гастролями муж проверял ее чемодан на наличие чересчур красивых платьев.

Смерть матери открыла актрисе глаза на ее нездоровые отношения. Елена осознала, насколько хрупка жизнь, и что неправильно тратить ее на постоянное чувство вины за желание радоваться жизни. Она решила поставить точку и не оправдываться постоянно за каждое переброшенное с коллегой-мужчиной слово, за звонки знакомым и длительные гастроли.

Развод не прошел гладко. У Фомина, как у типичного газлайтера, был собственный взгляд на происходящее. Супругу он оставил без жилья. Детей пара тоже так и не родила, так как врачи диагностировали актрисе бесплодие.

«Все так живут»?

Со вторым мужем, Александром Яцко, Елена Валюшкина познакомилась на работе. Они играли влюбленную пару в одной из театральных постановок, но вскоре чувства переросли в реальные.

Мы играли влюбленную пару, по ходу пьесы целовались, возникла естественная химия. Думаю, наш союз сцементировало страстное желание иметь детей, - признавалась Валюшкина в одном из интервью.

За 20 лет совместной жизни стало ясно — муж тот, кого она всегда искала. Понимающий, любящий, заботливый, уважающий занятость супруги и ее мнение. В отличие от первого супруга, Яцко поддерживал актрису, не препятствовал ее карьере, не манипулировал и не внушал чувство вины.

В браке, несмотря на прогнозы докторов, родились Василий и Мария. Пара долго лечилась, прошла через операции и ЭКО. Но желанная беременность, как это водится, наступила естественным путем.

Елена погрузилась в семейную жизнь и старательно не замечала тревожные звоночки, порой холодный тон супруга, его поздние отлучки. Будучи актрисой, она прекрасно понимала, что творческому человеку жизненно необходимо личное пространство.

Саша из той породы одиноких волков, которых приучить к ошейнику невозможно. Я это понимала и никогда не докапывалась, ни о чем не спрашивала.

Оказалось, она принимала желаемое за действительное. Однажды пришлось воспользоваться ноутбуком мужа, а там была найдена переписка, свидетельствующая о его измене.

Многие так живут, - заявил неверный муж.

Эти слова Валюшкина не может простить бывшему мужу до сих пор. Но еще какое-то время она пыталась сохранить брак «ради детей», у которых перед глазами должен быть пример пусть и некрепкой, но семьи.

Но однажды с детьми произошел разговор, и актриса поняла, что им такой брак родителей не нужен. Елена вновь нашла в себе силы оставить отношения в прошлом. Супруги развелись.

Квартирный вопрос все испортил

Елена, стараясь сохранять нормальные отношения после развода, не препятствовала встречам отца с детьми. Но, оказалось, Яцко - явно не пример осознанного отцовства.

«Одинокий волк» Александр Яцко к родительским обязанностям относился без пиетета, встречи с детьми становились все реже. Повзрослевшие Мария и Василий решили, что поддерживать отношения, которые нужны только одной стороне, не будут. Тем более в жизни их отца появилась новая женщина.

Актриса и продюсер Дарья Отвага родила Яцко ребенка. А семейное гнездышко актер поспешил устроить прямо на спорной жилплощади. Квартира, принадлежащая Яцко и его детям, оказалась оккупирована новой возлюбленной. Александр не сообщил бывшей жене, что прописал в этой квартире их общего с Дарьей ребенка.

Проживающая в съемной доме Елена Валюшкина на этот раз не смогла найти в себе сил, чтобы сохранять видимость добропорядочных отношений. Ее дети тоже перестали поддерживать плотные отношения с отцом, а новую сестру игнорируют.

Я рекомендовала им познакомиться с сестричкой, но они избегают моих рекомендаций, - рассказала Елена.

Теперь в их жизни остались крайне редкие формальные встречи, а Валюшкина и вовсе несколько лет не общается с человеком, когда-то покорившим ее сердце. Сама она вышла замуж в третий раз.

«Сочинительные рассказы»

Александр Яцко факт супружеской измены, о котором рассказала Елена Валюшкина, не подтверждал. По его словам, бывших жен вообще не стоит слушать.