Почему Беллу Рамзи критикуют и каким был ее путь к славе

В апреле 2025 года стартовал второй сезон сериала «The Last of Us», основанного на одноименной игре. К своим ролям вернулись актеры Белла Рамзи (Элли) и Педро Паскаль (Джоэл). И если к Паскалю у широкой публики нареканий нет, то на Рамзи с новой силой обрушилась волна ненависти от поклонников игры. Они полагают, что актриса не похожа на свою героиню ни внешне, ни харизмой. То же самое можно было бы сказать и о Паскале, но он не получает столько негатива от зрителей, как Рамзи, которая в конечном итоге удалила страницы в социальных сетях, чтобы не читать неприятные комментарии в свой адрес. Как актриса шла к своей славе и за что ее так невзлюбили зрители — в материале «Вечерней Москвы».

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Путь к славе

Белла Рамзи (полное имя — Изабелла Мэй Рамзи) родилась в сентябре 2003 года в британском городе Ноттингем. О ее матери мало что известно, а отец, по словам девушки, занимается бизнесом и в свободное от работы время играет на трубе. С детства Рамзи мечтала стать актрисой, поэтому уже в четыре года вступила в театральный кружок, где занималась семь лет. В 2013 году девочка поступила в школу юных актеров и начала прослушиваться для профессиональных ролей в телесериалах и фильмах.

В 2014 году она участвовала в кастинге на роль в фильме режиссера Стивена Спилберга «Большой и добрый великан», но вместо нее выбрали другую актрису. Однако неудача не остановила Рамзи. В 2016 году актриса дебютировала в сериале «Игра престолов» в роли Лианны Мормонт, леди Медвежьего острова. На тот момент девочке было 13 лет. Зрителей, критиков и коллег юной актрисы по съемочной площадке восхитила ее игра.

Спустя год Рамзи сыграла в сериале «Самая плохая ведьма». Роль неуклюжей ученицы Академии ведьм Милдред Хаббл, главной героини картины, вечно попадающей в неловкие ситуации, принесла ей еще большие славу и признание. За эту работу Рамзи получила премию BAFTA в номинации «Лучший молодой актер». Однако в 2020 году артистка покинула проект, поскольку из-за напряженного графика съемок ей было тяжело сосредоточиться на учебе. Также она заявила, что прекращает участие в съемках, чтобы уделить внимание своему ментальному здоровью.

После «Самой плохой ведьмы» Рамзи приняла участие еще в ряде проектов, включая озвучку компьютерной игры, мультфильма и мультсериала. Она снялась в нескольких фильмах, сериалах и короткометражках.

Элли или Стас Ярушин?

В феврале 2021 года стало известно, что актриса сыграет Элли в экранизации игры «The Last of Us» в одноименном сериале HBO. Эта роль принесла ей всеобщее признание критиков и номинации на премии «Эмми», «Золотой глобус», «Выбор критиков» и Гильдии киноактеров Америки. Однако энтузиазм, вероятно, не самых объективных критиков не распространился на зрителей — как поклонников оригинальной серии игр, так и незнакомых с этой вселенной.

Фанаты раскритиковали непохожесть Рамзи на Элли из игры. К тому же незадолго до выхода второго сезона сериала девушка рассказала, что во время съемок первого ей поставили диагноз — у нее обнаружили расстройство аутистического спектра. Это обстоятельство привело к еще большему шквалу оскорблений в негативных комментариях, которые поклонники «The Last of Us» оставляли на страницах Рамзи и HBO в социальных сетях. В конечном итоге актриса удалилась из соцсетей.

Я всегда знала, что однажды отключу социальные сети, я и заводить их не хотела. Если я просто буду избегать их, что сейчас и делаю, то все будет в полном порядке, — заявила Рамзи.

Поклонники оригинальной серии игр полагают, что существовали куда более достойные кандидатуры на роль Элли. Например, в Сети расстроены тем, что она не досталась актрисе Кейли Спейни. Фанаты отмечают, что она очень похожа на игровую модель Элли. Кроме того, большую поддержку набирают коллажи с девушками-косплеерами, у которых куда больше внешнего сходства с героиней, чем у Рамзи.

В России недовольство выбором актрисы на роль Элли превратилось в новый мем. Пользователи Сети заметили необычайно сильное сходство Рамзи и российского актера Станислава Ярушина, широко известного отечественной публике по сериалу «Универ». Фанаты стали делать коллажи их фотографий и шутить, что это Ярушин исполнил главную роль в экранизации «The Last of Us» и наоборот:

«Если бы она играла Антона из «Универа», мы бы не сразу и догадались».

Сам актер посмеялся над ситуацией и выложил фанатский коллаж на своей странице в социальной сети. На картинке лицо Рамзи было заменено на лицо Ярушина. Он подписал публикацию:

«Так что в итоге-то? "Универ" или "The Last of Us"?».

Почему зрители так холодно встретили Рамзи

По мнению кинокритика Сергея Сергеева, хоть претензии фанатов к Рамзи в роли Элли и возникали накануне выхода сериала, сейчас эта волна негатива постепенно снизилась.

Кроме того, я до конца не понимаю, почему вообще возникла эта кампания, учитывая, что это все-таки уже второй сезон. И с момента первого сезона не так уж и радикально Рамзи изменилась, — считает собеседник «ВМ».

Он отметил, что этот сериал требует серьезной драматической актерской игры. Сергеев предположил, что Рамзи, как человек с бэкграундом «Игры престолов», вполне способна разыграть страсти и конфликты, существующие у персонажей «The Last of Us».

Вопрос в другом: насколько это все в итоге удалось сделать. Потому что мне лично кажется, что сериал, который старается практически во всем копировать игру, уже обречен на проигрыш за счет того, что создатели не придумывают ничего нового и самое главное — каких-то новых поворотов, — обратил внимание эксперт.

В то же время рейтинги сериала свидетельствуют о том, что Рамзи все же справилась со своей задачей. Возможно, даже ярые скептики уже привыкли к тому, что Элли теперь выглядит именно так, и дальнейшие эпизоды смотрят, не испытывая по этому поводу негативных чувств.

Они могут сравнивать сериал с тем, что видели в игре, и, полагаю, успокаиваться тем, что создатели картины бережно относятся к оригиналу. Это должно смягчить сердца хейтеров, — заключил Сергеев.

Еще один пример не самого удачного кастинга — ремейк знаменитой сказки «Белоснежка». Главную роль в нем сыграла актриса латиноамериканского происхождения Рейчел Зеглер. Почему новая «Белоснежка» не смогла снискать любовь зрителей, разбиралась «Вечерняя Москва».