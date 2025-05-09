На сцену после войны: кто из советских актеров прошел фронтовой путь?
Участниками Великой Отечественной войны были многие деятели культуры. Юрий Никулин, Сергей Бондарчук, Иннокентий Смоктуновский, Зиновий Гердт, Рина Зеленая. Путь этих артистов был усыпан цветами далеко не с самого начала, а их характер закалился в настоящей, непридуманной войне, сформировавшей особое поколение — поколение актеров-фронтовиков. В интервью MIR24.TV продюсер кино и сериалов Николай Акопов рассказал о тех, кто в годы Великой Отечественной войны сменил театральные подмостки и костюмы на солдатскую шинель и кто еще до сцены ушел на фронт.
Жизнь одновременно многих советских актеров, прошедших через ужасы войны, давала в определенном смысле уникальные грани опыта. И не даром одна из самых сильных сторон советского кино — фильмы про Великую Отечественную войну.
Николай Акопов, продюсер кино и сериалов:
«Героический фронтовой путь, горькие слезы пройденных бед, безудержная радость Победы — все невероятно правдиво. Проникновенные, чувственные образы актеры буквально проживают на киноэкране. Разные по жанру, стилю, режиссерским трактовкам ленты моментально и навсегда врезаются в сердца уже ни одного поколения зрителей. Взгляд, характер, жажда жизни и готовность жертвовать собой ради других — без грима и прочей кинофактуры — словно магически считываются с негатива пленки. Герои в исполнении Никулина, Бондарчука, Папанова, Басова, Юматова, Ланового и многих других стали вечными для многих из нас».
Юрий Никулин
Зрители вспомнят в первую очередь комедийные роли одного из самых известных актеров СССР. Между тем Юрий Никулин воплотил несколько невероятно пронзительных драматических ролей, в том числе и в фильмах про войну. Своих героев он играл так, как мог сыграть только он.
Никулин участвовал в советско-финляндской войне, прошел всю Великую Отечественную войну. Служил в артиллерии. Демобилизован был только в 1946 году. Удостоен многих наград, в том числе медалей «За отвагу и «За оборону Ленинграда.
После демобилизации ни во ВГИК, ни в ГИТИС поступить не удалось. Члены приемных комиссий сомневались в актерском таланте и «нетипичной актерской внешности. Никулин работал в цирке на Цветном в составе знаменитого дуэта, а в кино дебютировал только в 1958 году.
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук — один из советских режиссеров, кто получил Оскар за лучший фильм на иностранном языке «Война и мир (1969 год) (второй режиссер — Владимир Меньшов за фильм «Москва слезам не верит). Он знал о войне не понаслышке. Неоднократно рискую жизнью, честно и искренне отдал военному служению несколько лет своей жизни, которую до начала Великой Отечественной войны планировал посвятить исключительно работе в театре и кино.
До войны служил в Театре Красной Армии (город Грозный). Был призван на фронт в 1942 году и демобилизовался лишь в 1946 году, чтобы вернуться к мечте — работе в кино.
«О войне Сергей Бондарчук вспоминал редко и с болью, часто повторял, что война до сих пор живет незаживающей раной в душе. Режиссер-постановщик (и актер) одних из самых проникновенных фильмов о Великой Отечественной войне: «Судьба человека и «Они сражались за Родину. Эти киноленты вобрали в себя много личных переживаний и опыта Сергея Федоровича», — поясняет Николай Акопов.
Зиновий Гердт
Культовый советский актер театра и кино, мастер слова, выдающийся чтец. Его узнаваемый голос, ироничная интонация и внутреннее достоинство сделали его одним из символов интеллигентного советского искусства. Но до сцены он прошел тяжелый фронтовой путь. Имя при рождении — Залман Афроимович Храпинович, а в театральных и кинематографических кругах был известен также как Зяма. Трижды женат. Еще до войны добился руки и сердца первой жены — актрисы Марии Новиковой, несмотря на многочисленных соперников-ухажеров.
Ушел добровольцем на фронт, хотя имел бронь. Служил сапером, получил тяжелое ранение, после чего перенес множество операций на ноге. Ногу спасли, но хромота осталась с Гердтом навсегда. Физический недостаток (одна нога стала короче другой) Зиновий Ефимович превратил в свою узнаваемую черту в кино. Имеет боевые награды — орден Красной Звезды и орден Отечественной войны I степени.
Один из лучших чтецов эпохи: его голос озвучивал десятки радиоспектаклей, телепередач и документальных фильмов. Гердт часто исполнял небольшие роли в кино, но благодаря таланту, становившиеся яркими и запоминающимися.
Павел Луспекаев
Большая личность и актер, талант которого отмечал сам Лоуренс Оливье, называя его гением с непроизносимой фамилией. Павел Борисович многое успел сделать для страны и профессии, но ушел из жизни слишком рано, не дожив всего несколько дней до 43 лет.
«Будучи родом из донских армян Павел Богдасарович Луспекян изменил отчество и фамилию еще в подростковом возрасте. На фронт ушел добровольцем в 16 лет. Участвовал в боях в составе партизанских отрядов. Был ранен, чуть не лишившись руки. В 29 лет вышел на пенсию по инвалидности: во время войны также получил обморожение ног, перенес операции и частичную ампутацию ступней. Несмотря на это актер продолжал сниматься в кино и играть в театре», — подчеркивает Николай Акопов.
Исполнил одну из самых запоминающихся ролей в фильме «Белое солнце пустыни. Уже после перенесенной операции, пересиливая боль и ограничения, блестяще воплотил трогательный образ Павла Верещагина.
Рина Зеленая
Все без исключения вставали на защиту Родины. Среди них — и Рина Зеленая. Обладательница уникального таланта, объединяющего в себе многое — от эксцентрики до глубокой драмы — еще в конце 1910 годов выбрала актерскую стезю как профессию. Она с детства была активной, энергичной девочкой, которая хотела удивлять и веселить. Но, обрушившаяся на страну беда, распорядилась по-другому.
Война застала актрису на гастролях с театром. Она попросила отозвать ее для работы во фронтовых бригадах, в составе которых неоднократно выезжала для выступлений на передовой. Получила орден Красной Звезды, выступала соавтором Агнии Барто.
Старшее поколение особенно помнит Рину Васильевну в образе миссис Хадсон из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона. А юные зрители любят единственную и неповторимую Черепаху Тортиллу из «Приключений Буратино, голоса множества озвученных ее мультгероев, среди которых Вовка из «Вовка в Тридевятом царстве и Щенок из «Кто сказал «мяу?
Иннокентий Смоктуновский
«Один из самых сложных, тонких, интеллигентных советских актеров, а вместе с тем обладающий невероятно сильным характером и мощной харизмой. Несмотря на тяжелейшие испытания, перенесенные в годы Великой Отечественной войны, профессию, которой стал увлекаться еще до войны, Иннокентий Михайлович не забросил. Напротив стал лицом новой актерской школы, в которой трагедия и ирония звучали одновременно», — сказал Николай Акопов.
На фронт ушел в 1943 году. Участвовал в боях на Курской дуге. Был в плену, совершил побег, чудом выжил и попал к партизанам. Как «неблагонадежный гражданин не мог проживать в 39 городах Союза. Стал знаменит после роли князя Мышкина в «Идиоте (постановка Георгия Товстоногова, 1957 год). Мировое признание ему принес образ Гамлета в киноленте Григория Козинцева (1964 год).
Несмотря на популярность, оставался скромным и замкнутым человеком. Военной темой никогда не спекулировал, а на войне несколько раз проявил себя героем. Удостоен многих наград, среди которых орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу, «За освобождение Варшавы, «За взятие Берлина и другие.
Владимир Басов
Невероятно плодовитый актер, режиссер и сценарист, который создал много ярких работ в кино. Владимир Басов перед войной собирался поступать во ВГИК, но жизнь внесла свои коррективы.
Великую Отечественную закончил в звании капитана. Басову прочили карьеру военного, но он поступил-таки во ВГИК. Известен широкому зрителю своими ролями в кино, но вместе с тем Басов является сценаристом и постановщиком многих любимых теле- и кинолент. Например, популярного многосерийного фильма «Щит и меч (первая роль Олега Янковского). Как актер исполнил около 100 ролей, запомнившись зрителям по абсолютно разным, но каждый раз оригинально исполненным образам, подмечает Николай Акопов.
Владимир Этуш
Выдающийся советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР прожил долгую жизнь, воплотил множество ролей в театре и кино.
Как студент театрального вуза имел бронь, но ушел добровольцем на фронт. Позже писал:
«Я вдруг осознал, что в такой трагический для страны период людям не до театра».
Участвовал в боях на Кавказе. За проявленные доблесть и отвагу был удостоен многих наград. Имел звание старшего лейтенанта. Его тяжело ранили в 1943 году, после чего получил инвалидность. Был демобилизован в 1943 году.
В 1944 году вернулся в Театральное училище имени Б.В. Щукина, которое окончил в 1945 году. С того же года начал работать в театре имени Евгения Вахтангова, где служил до конца жизни. Среди его ярких ролей — товарищ Саахов в «Кавказской пленнице, Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию, Карабас-Барабас в «Приключениях Буратино. С 2003 по 2019 год был художественным руководителем Театрального института имени Б. Щукина, воспитал множество известных актеров.