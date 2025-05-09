Умер Пол Николс один из создателей «Спасателей Малибу»

Ушел из жизни Пол Николс, голливудский публицист, начинавший свою карьеру в шоу-бизнесе как диджей.

© кадр из сериала «Спасатели Малибу»

Николс умер еще 14 марта в Техасе, но известно об этом стало только сейчас, пишет Deadline со ссылкой на семью.

Пол скончался в своем доме за неделю до 77-летия. Иные детали не приводятся.

Пол Николс родился в 1948 году в Делавэре. В 1970-м окончил Университет штата Пенсильвания по специальности "журналистика". Работал ведущим на местной радиостанции, после - на станции в Филадельфии. Там же перешел на ТВ - на "Шоу Майкла Дугласа".

Далее Пол перебрался в Калифорнию, где был одним из создателей сериала "Спасатели Малибу", разработав брендинг программы, ставшей хитом.

В Техас переехал после выхода на пенсию.