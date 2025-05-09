Умерла актриса Екатерина Егорова

Умерла советская белорусская актриса, певица и телеведущая Екатерина Егорова (Нестерович). Ей было 79 лет. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

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Артистка ушла из жизни 4 мая.

Екатерина Нестерович родилась в Витебске в 1946 году. С 1975 года работала диктором на Белорусском телевидении, с 1989-го - на Белорусском радио. Также она была ведущей концертов в Белорусской госфилармонии.

Егорова также снималась в фильмах «Прошлогодняя кадриль», «Сын председателя» и «Задача с тремя неизвестными».

Ранее сообщалось, что режиссер "Пятидесяти оттенков серого" Джеймс Фоули умер от рака мозга.