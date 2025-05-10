Скончался работавший над «Звездными войнами» композитор Рональд Корп

7 мая 2025 года на 75-м году жизни скончался Рональд Джеффри Корп — британский композитор, дирижёр и музыкант с крайне внушительным списком сочинений.

Корп вошёл в историю как основатель и художественный руководитель New London Orchestra (NLO) и New London Children's Choir, а также как музыкальный руководитель London Chorus и Highgate Choral Society. Его авторству принадлежат оркестровые и хоровые шедевры, камерные и инструментальные сочинения, вокальные циклы и песни, ставшие классикой современной музыки.

В качестве композитора Корп оставил след в кинематографе, работая над саундтреком к первому эпизоду «Звёздных войн» («Скрытая угроза», 1999 г.), драме «Сердце моё», сериалу «Удивительная миссис Мейзел» и фильму «Шоколад» Лассе Халлстрёма, номинированному на пять «Оскаров», включая награду за лучшую музыку.

О смерти маэстро кратко сообщили на сайте Лондонского хора, не указывая причин. По неофициальным данным, композитор скончался из-за осложнений после хирургического вмешательства.