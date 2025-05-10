Лучшие роли Натальи Бондарчук

Наталье Бондарчук 10 мая исполняется 75 лет. Зритель знает ее как прекрасную актрису, а еще как режиссера, создавшего фильмы для детей, и сегодня она вновь у камер - снимает документально-художественное кино о Байкале и сказку Островского "Снегурочка". Но в юбилейный день в памяти первым делом, конечно, всплывают экранные образы актрисы - вспоминаем самые яркие из них.

© Российская Газета

До "Соляриса" Наталья Бондарчук уже снялась в нескольких фильмах, но успех пришел к ней именно после роли Хари. Причем поначалу Андрей Тарковский ее не утвердил. Разрыдавшейся актрисе сказал, чтобы не расстраивалась:

"Я тебя подарю своей подруге - режиссеру Ларисе Шепитько".

"Он меня и правда "подарил", - вспоминала потом Наталья Бондачук. - Я с ходу с его кинопроб влилась в потрясающую команду Ларисы Шепитько. В ее картине мне пришлось сыграть девочку, которая влюбилась безответно и ничего не нашла лучшего, как уйти из жизни".

Время шло, а на роль Хари так никого найти и не могли... Тогда Наталья Бондарчук предложила Ларисе Шепитько показать Тарковскому отснятый материал с ней. И тут, со второго раза, удача ей улыбнулась. Тарковский без раздумий пригласил ее на съемочную площадку.

Когда премьера "Соляриса" состоялась, на показ пришел знаменитый отец Натальи Сергей Бондарчук. После завершения сеанса сказал дочери:

"Что же ты будешь играть после такой роли? Я даже не знаю".

В исторической драме о женах декабристов режиссера Владимира Мотыля Наталья Бондарчук сыграла Марию Волконскую. Эта историческая личность - одна из важнейших в творческой биографии актрисы.

"Мне было 11 лет, когда сестра моей мамы подарила тоненькую книжечку "Записки Марии Волконской". С тех пор эта книга - мой амулет. Я восхищаюсь Марией Волконской, знаю все о ее жизни. И вдруг, после того как с "Солярисом" я объездила 50 стран мира, я узнала, что Владимир Мотыль приступает к съемкам фильма о женах декабристов. Помню, как вбежала к маме с криком: "Мама, будут снимать про мою Волконскую!" А через три дня я получила телеграмму с предложением приехать в Ленинград на пробы в картину "Звезда пленительного счастья", - рассказывает актриса.

К образу Марии Волконской Наталья Бонданрчук вернется спустя много лет, сняв - уже как режиссер - фильм "Одна любовь души моей". Это лирический рассказ о тайной любви Пушкина к юной Марии Раевской, будущей декабристке и жене Сергея Волконского.

Царевна Софья, дилогия "Юность Петра" и "В начале славных дел"

"Ты должна сыграть эту роль так, как песню спеть", - сказал актрисе режиссер и ее мастер Сергей Герасимов.

Образ родной сестры и непримиримой соперницы Петра I царевны Софьи стал для Натальи Бондарчук абсолютно новым творческим опытом.

"Роль совершенно непохожая на все то, что мне приходилось играть прежде. Натура властолюбивая, характер страстный, взрывной, яростный темперамент. Такая она, эта русская царевна", - говорила об этой работе актриса.

Роль царевны Софьи - женщины умной, волевой, энергичной и вместе с тем эгоистичной, страстно жаждущей власти, действительно не похожа ни на один из образов, которые Бондарчук воплотила ранее, ни на ее последующие работы. А потому зритель ее по-настоящему запомнил.

Справка "РГ"

Наталья Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в Москве в семье режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой. В 1971 году окончила актерское отделение ВГИКа (курс Тамары Макаровой и Сергея Герасимова). Снималась во многих фильмах, но позже сосредоточилась на режиссуре - ею созданы детские фильмы, целый ряд исторических картин. Работа над детским фильмом "Юность Бемби" вдохновила Наталью Сергеевну на создание детского театра под названием "Бемби". Он был основан в 1987 году в Москве и работает по сей день.