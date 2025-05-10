Владислав Канопка назвал свои любимые фильмы и сериалы

Звезда сериала «Молодёжка» Владислав Канопка рассказал в интервью блогеру Станиславу Роженькову о своих любимых фильмах и сериалах. Среди российских проектов артист отмечает такие картины, как «Майор Гром», «Воздух» и «Любовь Советского Союза».

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Актёр также назвал топ своих самых обожаемых зарубежных фильмов.

«Храброе сердце» Мэла Гибсона — с детства раз пять смотрел. Я думаю, что «Интерстеллар». У меня такого эмоционального подключения, как к «Интерстеллару», вообще не было ни в одном фильме. И я думаю, пусть будет «Субстанция» из последнего.

Владислав отметил, что в России много хороших сериалов. Любимыми из нашумевших он назвал «Прометей», «Дайте шоу» и культовый «ЮЗЗЗ».