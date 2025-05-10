«Не такая сказочная». Как сложилась судьба «Гостьи из будущего» Натальи Гусевой

«Гостья из будущего» Наталья Гусева влетела на экраны, как метеорит: один фильм — и вся страна уже знала в лицо «ту самую Алису». Девчонки мечтали быть на нее похожими, мальчишки хотели с ней дружить, а сама актриса в это время задумывалась о том, чтобы построить карьеру, далекую от софитов, и заняться наукой. Рассказываем, как сложилась судьба Натальи Гусевой, которая в одночасье стала знаменитой, а потом пропала с экранов.

© кадр из фильма «Гостья из будущего»

Стала той самой Алисой

Самая популярная девочка советского кино Наталья Гусева родилась в подмосковном Звенигороде в феврале 1972 года. Ее детство было обычным, а родители были простыми советскими людьми: отец работал на заводе, мама лечила людей. Маленькая Наташа часами наблюдала за насекомыми, не уставая повторять взрослым, что хочет стать энтомологом.

В 1979 году семья переехала в Москву, и родители устроили дочь в школу с хорошим уровнем образования. Наташа училась на отлично, участвовала в олимпиадах по химии и биологии и готовилась поступать на биофак МГУ.

Но жизнь приготовила Наталье сюрприз. В школу, где она училась, в поисках новых лиц заглянул режиссер киностудии имени Горького, которая снимала фильмы для детей и молодежи. Учительница предложила Наталью — та сходила на пробы и получила роль в короткометражке «Опасные пустяки».

— Однажды к нам в школу пришли сотрудники студии имени Горького, искали девочку с хорошей дикцией для озвучивания. Взяли меня. А в это время на студии как раз искали девочку на роль Алисы. Ассистент увидела меня — по возрасту я подходила — и привела к Павлу Оганезовичу. Я очень волновалась. Меня спросили год рождения, а я говорю: «1872». Все засмеялись: «Это у нас гостья из прошлого!» — вспоминала актриса.

Режиссер Павел Арсенов, работавший над экранизацией «Гостьи из будущего», сразу отметил девочку с выразительным взглядом и пригласил ее на главную роль. Наталья, большая любительница фантастики, не раздумывала ни секунды — и стала той самой Алисой.

12-летняя Наташа смотрелась в кадре так естественно, что никто не сомневался: она и есть героиня фантастического романа. На съемочной площадке Гусева проявляла редкую для ребенка сосредоточенность: ни капризов, ни хулиганства, только работа. Она хотела даже делать трюки самостоятельно, а в перерывах между дублями штудировала школьные учебники. Даже в самый плотный график Наталья умудрялась втиснуть подготовку к олимпиадам и не забывала про любимую энтомологию.

— Я сама больше всего интересуюсь насекомыми. Когда Павел Оганезович Арсенов узнал об этом, он в перерыве между съемками стал охотиться за ними. Поймает какую-нибудь букашку, приносит ко мне и спрашивает: «Кто это такой?» Я отвечаю, например: «Это фараонов муравей, а называется так потому, что впервые был обнаружен в египетской пирамиде». Он отпускает муравья на волю и через некоторое время жука мне какого-нибудь несет. Это он проверял, серьезно ли мое увлечение.

Мечтала стать энтомологом

А увлечение биологией оказалось сильнее желания стать актрисой, даже несмотря на ошеломительный успех «Гостьи из будущего». После выхода фильма на экраны жизнь Натальи перевернулась. Она перестала быть просто девочкой — теперь она была Алисой, которую знали все. Ее фото украшали журналы, открытки, марки, а кинокритики прочили звездную карьеру.

— Это очень тяжелая работа; думаю, что она будет мне не под силу. Да и не нравится быть популярной. Вернее, так: приятно, когда тебя узнают, говорят добрые слова, — признавалась Гусева изданию «СК новости». — Но когда за тобой ходят следом, ожидают в подъезде, преследуют — даже становится обидно. Ведь я обычный человек, и у меня есть свои обязанности, увлечения. Приходится отказываться от самых важных дел. Вот так пришлось перестать ходить на занятия по биологии в МГУ. Жаль, потому что моя мечта — стать биологом, заниматься насекомыми. Вы видели жука-оленя? Это такой красавец. Однажды даже удалось его поймать. А вообще, мне хотелось бы спасать поля от колорадского жука.

Слава не вскружила девочке голову — она оставалась скромной, вежливой и не стремилась к публичности. Наталья признавалась, что после работы на съемочной площадке решила: это не для нее. Однако была признательна за тот опыт, который пригодился ей в будущем.

— Для каждого фильма нужны какие-то навыки. Но главное, чему съемки научили меня, — это терпению и стойкости. А еще с большим уважением относиться к работе актера. Я познакомилась с удивительными людьми, которые очень любят свою работу, то есть очень преданы актерскому делу. И жизнь их далеко не такая легкая и сказочная, как кажется со стороны, — рассказывала она.

Следом за громким успехом были новые роли, но ни одна из них не повторила триумф. В «Гонке века» ее почти не заметили, «Воля Вселенной» прошла мимо зрителей, и даже продолжение истории про Алису — «Лиловый шар» — уже не вызвало такого восторга. Наталья спокойно закрыла эту главу. Камеры сменились лабораториями, сценарии — научными исследованиями.

— Мне всегда хотелось стать энтомологом — изучать насекомых. Я поступила в институт тонкой химической технологии на отделение «биотехнология» и, уже учась на первом курсе, отвергла главную роль в фильме «Авария — дочь мента», а потом еще пару новых русских ролей с голыми сценами, — рассказывала она изданию «Одноклассник» в 1997 году.

Она выучилась на биотехнолога и работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Затем стала руководить компанией, разрабатывающей системы диагностики инфекций. Отказавшись от актерской профессии, Наталья Гусева осталась в памяти миллионов той самой девочкой из будущего — яркой, доброй и настоящей.

— Я никогда не мечтала о сцене и славе, мне это неинтересно совсем. Ну не мое это! Я росла крайне стеснительным и тихим ребенком, испытывающим большую неловкость при необходимости спросить у незнакомого человека, который час, — признавалась она Cosmopolitan. — Пожалуй, я только в 25 действительно стала немного похожа на решительную и деятельную Алису.

Принц в картонной коробке

Благодаря экранной популярности Наталья Гусева познакомилась с Денисом Мурашкевичем. Парень был без ума от Алисы Селезневой и мечтал встретиться с той, кто сыграла гостью из будущего. Чтобы произвести впечатление, он придумал авантюрный план: хотел похитить Наталью на белом коне.

— Денис решил устроить мне конное похищение, — вспоминала актриса. — Пошел в цирк, наплел там с три короба, потребовал белого коня. Но у них была единственная белая кобыла, и та болела. Затея провалилась.

После того как скакуна раздобыть не удалось, у Дениса родилась новая идея: он забрался в коробку из-под огромного телевизора «Горизонт», которую доставили Гусевой. Наталья была удивлена, однако план сработал — знакомство состоялось.

— Поначалу он, как и все, был без ума от Алисы. Но потом понял, что никакая я не Алиса, и полюбил реальную девушку Наташу. К тому же у нас на редкость совпадали жизненные интересы: биология, зоология. Денис — фельдшер, очень любит водиться со змеями, а я обожаю пауков, тараканов, — рассказывала Наталья Гусева. — Я всегда мечтала стать энтомологом, изучать насекомых. Все дружно вертели пальцем у виска. А Денис, когда ухаживал, подарил мне шикарного большого богомола! Я была в полном восторге!

На некоторое время жизнь развела молодых людей по разным сторонам. Наталья с головой ушла в науку, а Денис отправился служить в армию. После демобилизации он первым делом поехал к любимой, но на пороге его встретила мать Натальи, которая была против их отношений, и сказала, что дочь уже замужем. Это было неправдой. Через какое-то время Денис случайно прочел в газете, что Наталья свободна. Он немедленно приехал — и вскоре молодые поженились.

— Измором он ее взял, несколько лет по пятам ходил! — комментировала этот брак мама Натальи. — Да-да, и тараканы мадагаскарские у нас тут жили. Они с ними на пару нянчились, кормили…

В 1996 году у Дениса и Натальи родилась дочь Алеся. Отец мечтал назвать ее Забавой — мол, имя под стать их необычной истории. Бабушка настаивала на Алисе. Но в итоге оба варианта не прижились. Не сложилась и семейная жизнь — в 2001 году супруги рассталась. Однако им удалось сохранить дружеские отношения.

В 41 год стала мамой

После сорока Наталья Гусева снова обрела личное счастье. Ее избранником стал Сергей Амбиндер — дизайнер по профессии и меценат, глава «Русфонда». Он младше супруги на три года. В 41 год Наталья вновь стала мамой — в их семье родилась дочь София.

Семья предпочитает уединение: Гусева и Амбиндер не появляются на светских раутах, не дают интервью и не делятся подробностями личной жизни. Спустя годы после всесоюзной известности актриса не стремится в публичное пространство. Известно лишь, что второй муж Натальи смог найти общий язык как с Алесей — дочерью Гусевой от первого брака, так и с ее бывшим супругом Денисом.

Весной 2025-го появилась информация о том, что Наталья Гусева проходит лечение от онкологического заболевания. Наши коллеги из «Стархита» сообщали, что женщина уже несколько лет борется с агрессивной формой рака. Ей провели несколько операций, но, несмотря на все усилия врачей, остановить болезнь пока не удается.