Шарлиз Терон рассказала о сбывшейся мечте

Шарлиз Терон считает, что Ума Турман заслужила «Оскар» за «Убить Билла»
На «Шоу Джимми Киммела» гостьей стала звезда нового фильма «Бессмертная гвардия 2» Шарлиз Терон. Актриса рассказала ведущему, что давно мечтала поработать с Умой Турман и ей наконец это удалось.
Видео доступно на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live. Права на видео принадлежат Jimmy Kimmel Live.
«Мы почти не знали друг друга, но я всегда наблюдала за её ролями и хотела поработать с ней. Потому что когда я пришла в мир боевиков, она была для меня настоящим сенсеем. Для меня она просто крутая. Так что с тех пор, как я начала сниматься в боевиках, я думала: "С кем бы я хотела поработать и сняться в экшен-сцене?" Это всегда была Ума Турман. Всегда».
Ведущий спросил Шарлиз, должна ли была Ума Турман получить премию «Оскар» за роль в «Убить Билла». Актриса ответила, что 100% должна.
«Убить Билла» от режиссёра Квентина Тарантино вышел в 2003 году. Вторая часть вышла уже на следующий год, и за роль в этом фильме Ума Турман получила лишь номинацию на премию «Золотой глобус». Несмотря на это, фильм стал культовым среди зрителей.