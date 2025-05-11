Шарлиз Терон рассказала о сбывшейся мечте

На «Шоу Джимми Киммела» гостьей стала звезда нового фильма «Бессмертная гвардия 2» Шарлиз Терон. Актриса рассказала ведущему, что давно мечтала поработать с Умой Турман и ей наконец это удалось.

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Видео доступно на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live. Права на видео принадлежат Jimmy Kimmel Live.

«Мы почти не знали друг друга, но я всегда наблюдала за её ролями и хотела поработать с ней. Потому что когда я пришла в мир боевиков, она была для меня настоящим сенсеем. Для меня она просто крутая. Так что с тех пор, как я начала сниматься в боевиках, я думала: "С кем бы я хотела поработать и сняться в экшен-сцене?" Это всегда была Ума Турман. Всегда».

Ведущий спросил Шарлиз, должна ли была Ума Турман получить премию «Оскар» за роль в «Убить Билла». Актриса ответила, что 100% должна.

«Убить Билла» от режиссёра Квентина Тарантино вышел в 2003 году. Вторая часть вышла уже на следующий год, и за роль в этом фильме Ума Турман получила лишь номинацию на премию «Золотой глобус». Несмотря на это, фильм стал культовым среди зрителей.