Актер Том Харди рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

47-летний Том Харди рассказал о проблемах со здоровьем: длинный список заболеваний актёра
Том Харди откровенно поделился подробностями своего самочувствия: оказывается, 47-летний британец уже долгое время испытывает проблемы со здоровьем. Актер признался, что его тело начало сдавать после многих лет беспрерывного потока тяжёлых с физической точки зрения ролей. Так, сразу после завершения промо-тура фильма «Веном» в октябре 2024 года, Харди сразу приступил к съёмкам нового проекта в Лондоне — сериала Гая Ричи «Гангстерленд».
«Сегодня у меня закружилась голова. Я принял Судафед, и он начал действовать, так что мне стало лучше. Но на интервью я сидел и, знаете, когда чувствуешь себя нехорошо, ты же не можешь просто сказать, что чувствуешь себя нехорошо? Типа: „Слушай, если я отключусь…“», — поделился Харди журналу Esquire.
По словам актёра, у него уже было две операции на колене, грыжа в спине, воспаление седалищного нерва, а также плантарный фасциит и растяжение связки бедра.
«Кажется, всё начинает разваливаться, и лучше уже не станет», — признался актёр.
Харди отметил, что пытается облегчить своё состояние с помощью альтернативной медицины — настоек, гомеопатии и даже рассматривает лечение стволовыми клетками. Однако веры в такие способы лечения явно не хватает — Харди хоть и продолжает активно сниматься, но уже задумывается о смене ролей.
«Я почти на дне лестницы возрастных ролей. Для „Короля Лира“ я пока новичок, ещё расти и расти. Но именно туда меня сейчас тянет», — говорит актёр, добавляя, что хочет расти как артист, а не просто получать привычные роли.
Сыграв за свою карьеру множество запоминающихся ролей, теперь Харди считает, что его неустанная работа была попытка доказать свою ценность.
«Я бежал к чему-то, к чему должен был бежать, чтобы понять, что это никуда не денется. Есть только больше, больше, больше. Чего? Язвы желудка? Давления? Колени подкашиваются, волосы выпадают, зубы кривые, тебе почти 50… Может, дело в самооценке, может, в том, что ты не закончил школу, может, ты недостаточно хорош. Но все эти „я покажу, я покажу“… Кому покажу? Никому нет дела! Я знаю, что могу это сделать. Ну тогда расслабься», — поделился Том Харди отрывком своего внутреннего диалога.