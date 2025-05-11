Актер Том Харди рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Том Харди откровенно поделился подробностями своего самочувствия: оказывается, 47-летний британец уже долгое время испытывает проблемы со здоровьем. Актер признался, что его тело начало сдавать после многих лет беспрерывного потока тяжёлых с физической точки зрения ролей. Так, сразу после завершения промо-тура фильма «Веном» в октябре 2024 года, Харди сразу приступил к съёмкам нового проекта в Лондоне — сериала Гая Ричи «Гангстерленд».

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«Сегодня у меня закружилась голова. Я принял Судафед, и он начал действовать, так что мне стало лучше. Но на интервью я сидел и, знаете, когда чувствуешь себя нехорошо, ты же не можешь просто сказать, что чувствуешь себя нехорошо? Типа: „Слушай, если я отключусь…“», — поделился Харди журналу Esquire.

По словам актёра, у него уже было две операции на колене, грыжа в спине, воспаление седалищного нерва, а также плантарный фасциит и растяжение связки бедра.

«Кажется, всё начинает разваливаться, и лучше уже не станет», — признался актёр.

Харди отметил, что пытается облегчить своё состояние с помощью альтернативной медицины — настоек, гомеопатии и даже рассматривает лечение стволовыми клетками. Однако веры в такие способы лечения явно не хватает — Харди хоть и продолжает активно сниматься, но уже задумывается о смене ролей.

«Я почти на дне лестницы возрастных ролей. Для „Короля Лира“ я пока новичок, ещё расти и расти. Но именно туда меня сейчас тянет», — говорит актёр, добавляя, что хочет расти как артист, а не просто получать привычные роли.

Сыграв за свою карьеру множество запоминающихся ролей, теперь Харди считает, что его неустанная работа была попытка доказать свою ценность.