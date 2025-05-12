Умерла актриса Ольга Моховая

В возрасте 54 лет ушла из жизни актриса и режиссёр Ольга Моховая, известная благодаря сериалам «Обручальное кольцо» и «Закон и порядок: Преступный умысел». Об этом сообщили в театре Моссовета, в котором она играла более 10 лет.

© кадр из сериала «Право на правду»

«Невозможно поверить, не укладывается в сознании... Шок и боль... От нас ушла Ольга Моховая — Мария Магдалина из "Иисус Христос – суперзвезда", Алена из "Шиворот-навыворот", Таня из "Заповедника", Лицци из "Потопа", Эмма из "Странной истории"...», — говорится в заявлении.

Причина смерти Моховой не уточняется. В театре Моссовета добавили, что в середине июня пройдёт показ спектакля «Вдовий пароход», автором и режиссёром-постановщиком которого была Ольга.