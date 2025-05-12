Скончался актер Александр Кобозев из фильма «Друг мой, Колька!»

Российский актер Александр Кобозев, звезда картины «Друг мой, Колька!», скончался в Москве. Об этом в понедельник, 12 мая, рассказали в Telegram-канале Shot.

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По предварительной информации, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Еще днем, 11 мая, состояние артиста резко ухудшилось в его столичной квартире.

После оттуда его забрали врачи и повезли в больницу. Медики боролись за его жизнь, однако спасти актера не удалось.

По словам родственников Кобозева, артист долгое время страдал некоторыми заболеваниями.

Актер получил широкую известность еще в 1960-х годах благодаря своей роли пионера-двоечника Кольки Снегирева в фильме «Друг мой, Колька!». Режиссером тогда выступил Александр Митта.

После он работал на телевидении, однако после нескольких инфарктов отказался от публичной деятельности, сообщили в публикации.