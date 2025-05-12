Умерла художница по костюмам фильмов "Трон" и "Кэрри" Розанна Нортон

На 81-м году жизни скончалась американская художница по костюмам Розанна Нортон. Она была номинирована вместе с коллегой Элоизой Йенссен на премию "Оскар" за свою работу над костюмами в фильме "Трон". Артистка умерла 7 мая в Лос-Анджелесе, сообщает Variety. Причиной смерти стал рак.

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Она работала над такими известными фильмами, как "Пустоши" режиссера Терренса Малика, "Кэрри" и "Призрак рая" Брайана де Пальмы. Она вспоминала, что нарочито пышные платья для выпускниц бала в "Кэрри" купила в закрывающемся магазине. Таким образом пытались сэкономить бюджет картины. Сшитое же на заказ из бледно-розового атласа платье героини Сисси Спейсек специально было сделано простым и нежным.

Среди картин, над которыми она работала также "Семейка Брэди", "Внутреннее пространство", "Аэроплан!", "Аэроплан 2", "Робокоп 2", "Каспер", "Патриот", "Пригород" и др.