Умер создатель грима «Миссис Даутфайр»

На 74-м году жизни скончался трехкратный обладатель премии "Оскар", художник по гриму и пластическому протезированию Грег Кэнном. О его смерти 9 мая стало известно из сообщения коллеги Рика Бейкера, передает Deadline.

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Грег Кэнном работал над гримом в таких фильмах, как "Дракула", "Миссис Даутфайр", "Загадочная история Бенджамина Баттона" и "Власть". Здоровье Кэннома начало ухудшаться после приступа опоясывающего лишая несколько лет назад, затем он перенес ампутацию голени из-за стафилококка. Причиной кончины названы осложнения, связанные с диабетом, вирусными инфекциями и сердечной недостаточностью.

В списке его работ также картины "Капитан Крюк", "Соседи по комнате", "Титаник", "Двухсотлетний человек", "Игры разума", "Пропащие ребята", "Бэтмен возвращается", "Блэйд", "Хоффа", "Маска", "Ганнибал", "Ван Хельсинг", "Белые цыпочки", "Страсти Христовы", "Глаза Тэмми Фэй" и многие другие.