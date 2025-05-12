Джеки Чан ответил, будет ли он и дальше выполнять все трюки в кино сам

В недавнем интервью культовый актёр Джеки Чан, известный многим по боевикам, рассказал, что планирует и дальше выполнять все опасные трюки в кино самостоятельно, не прибегая к помощи дублёров или каскадёров.

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По словам Чана, он будет продолжать выполнять опасные трюки сам, пока не выйдет на пенсию, а уходить на покой Джеки пока не планирует.

Конечно, я всегда выполняю свои трюки сам. Это показывает меня тем, кем я являюсь. И это не изменится до тех пор, пока я не уйду на пенсию, а это никогда не случится! И, честно говоря, когда ты занимаешься этим 64 года подряд, никакой физической подготовки больше не нужно. Всё в твоём сердце и душе.

Увидеть Чана можно будет в фильме «Каратэ-пацан: Легенды», который выйдет 30 мая.