В Голливуде все чаще появляются актеры, которые не только продолжают дело родителей, но и унаследовали их внешность почти один в один.

Патрик Шварценеггер, сын Арнольда Шварценеггера, поразительно похож на отца в молодости – особенно это стало заметно после его роли в сериале «Поколение Ви». Публика тут же вспомнила классического Терминатора, и не зря: карьера Патрика явно движется по восходящей. Патрик активно снимается в кино, а также появился в сериале «Белый лотос».

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Другой пример – Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Она дебютировала в сериале «Леопард», и уже звучат прогнозы, что у нее блестящее будущее в кино. Зрители отмечают не только яркую внешность, но и уверенную игру в кадре.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.