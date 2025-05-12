Лицо Данилы Козловского заблюрили в популярном сериале

Изображение Даниила Козловского замазали в сериале «Реальные пацаны». Версия с «заблюренным» актером доступна в онлайн-кинотеатре Premier, на YouTube (видео было загружено в декабре 2023 года) и на Рутрекере (сезон был загружен в августе 2020 года), сообщает телеграм-канал «Комендант кинокрепости». Изменения зафиксированы в 29-й серии 5-го сезона (эпизод 191 по другой нумерации). Сезон выходил на ТНТ с мая 2016 года по апрель 2017-го.

«ИнтерМедиа» напоминает, что премьера моноспектакля Данилы Козловского «Frank» состоится 20 июня 2025 года в Москве, в Театре Эстрады. Свое шоу артист афишировал как музыкальный стендап.