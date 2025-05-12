Умерла народная артистка России Нина Гребешкова

Союз кинематографистов сообщил о смерти народной артистки России Нины Гребешковой. Ей было 94 года.

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Вдова культового режиссёра Леонида Гайдая была хорошо знакома советскому и российскому зрителю благодаря второстепенным, но запоминающимся ролям. Среди них — Надежда Горбункова в «Бриллиантовой руке», врач психбольницы в «Кавказской пленнице», Анна Горбушкина в первой новелле «Не может быть!» и тетя Клава из «Спортлото-82».

За свою карьеру Нина Павловна сыграла в более чем 80 фильмах. Последними стали эпизодические роли в «Легенде №17» и «Экипаже», а также в сериале «Содержанки».

Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве. Церемония прощания пройдёт в закрытом формате.