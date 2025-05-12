Кевин Спейси исполнил роль в триллере «Пробуждение»

Двукратный обладатель премии "Оскар" Кевин Спейси, восстанавливающий свою карьеру после того, как с него были сняты обвинения в сексуальных преступлениях, исполнил большую роль в предстоящем конспирологическом триллере "Пробуждение" (The Awakening). Об этом сообщает издание Variety.

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По сюжету герои ленты раскрывают глобальный заговор, направленный на установление мирового господства. Расследование стремительно раскрывает всё более опасные секреты.

В картине задействованы Петер Стормаре ("Фарго"), Джулиан Гловер ("Игра престолов", 18+), Стив Беркофф ("Рэмбо: Первая кровь 2"), Элис Ив ("Стартрек: Возмездие") и другие.

Режиссёр - Мэтт Рутледж ("Племя: Выбраться живым"), за визуальную составляющую отвечают Ласло Билле ("Тед Лассо", 18+), Крис Гилл ("28 дней спустя") и координатор трюков Люк Тамбер ("Властелин колец: Кольца власти").

Съёмки уже завершены, лента находится на стадии постпродакшена.