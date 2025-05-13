Мишель Йео сыграет врача в боевике «Хирург»

Мишель Йео («Всё везде и сразу», «Злая») сыграет главную роль в фильме «Хирург» (The Surgeon). Как сообщает Variety, режиссером и сценаристом боевика (а также практикующим врачом) является Рохан Сетхи, известный как соавтор медицинских сериалов «Реанимация» и «Ординатор» и режиссер фильмов «Семь дней» и «Милый индийский парень».

Йео сыграет бывшего врача-хирурга, которую похищают и заставляют оперировать загадочного пациента. Несмотря на значительное численное превосходство, ее похитители упустили из виду главное оружие женщины: 35 лет хирургического опыта, что привело к тому, что в синопсисе описывается как «взрывное и жестокое противостояние», в ходе которого она перехитрила и истребила своих врагов «в визуальном стиле, который бросает вызов всему, что вы видели раньше».