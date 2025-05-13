Умерла актриса Ольга Широкова

12 мая ушла из жизни Ольга Широкова, советская российская актриса театра, кино и телевидения, народная артистка РФ.

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Ольга Александровна Широкова родилась 12 декабря 1945 года. Окончила ГИТИС в 1967-м, курс Остальского.

В 1967-1995 гг. служила во МХАТе, работала в Московском театральном центре "Вишневый сад".

Экранный дебют - 1968 год, "Тебе мое сердце". В фильмографии - проекты "Строгая девушка", "Нахлебник", "День за днем", "Последние", "Село Степанчиково и его обитатели", киноповесть "К своим!..." и другие.

Заслуженная артистка РФ - с 1999 года, звания народной была удостоена в 2007-м.

Об уходе актрисы сообщили в центре "Вишневый сад". Информация о прощании появится позже.