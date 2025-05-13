Том Круз дал важные советы начинающим актерам

Американский актёр Том Круз раскрыл один из главных секретов в своём ремесле. Во время получения престижной награды от Британского института кино звезда «Миссии невыполнима» заявил, что юным артистам необходимо обучаться режиссёрским навыкам, чтобы выполнять свою работу ещё лучше.

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Круз отметил, что работа с объективом и понимание процесса монтажа заметно облегчает работу любого актёра. Он привёл в пример величайших артистов в истории, которые также понимали режиссуру, — среди них был и Марлон Брандо («Крёстный отец»).

Важно понимать инструменты вокруг вас. Есть технологии. Всё это похоже на понимание сцены для актёра, но этим навыкам не учат в киношколах. Как понять объектив и что он может делать на съёмках, как он распознаёт движение глаз и какой эффект оказывает. Я всегда говорю актёрам: проведите время в комнате для монтажа, спродюсируйте свой первый фильм, изучайте старые фильмы, узнайте, что даёт вам композиция, что такое линзы, изучите освещение и как использовать его для вашей пользы. Марлон Брандо прекрасно понимал важность освещения, как и все великие актёры.

Ближайшим фильмом с Томом Крузом станет «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Премьера ленты состоится 23 мая в мировых кинотеатрах.