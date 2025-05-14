Анна Пересильд назвала своего любимого актера

Актриса назвала Юру Борисова гениальным актером

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В интервью Надежде Стрелец актриса Анна Пересильд призналась в восхищении своим коллегой Юрием Борисовым, назвав его своим любимым актером.

Пересильд рассказала, что специально пошла на ночной сеанс фильма «Анора» в день премьеры, потому что боялась не уснуть после сильного впечатления.

«Была сцена, где главные герои — другие актеры, а Юра стоял в расфокусе. Но я ловила себя на том, что смотрю только на него. Он умеет цеплять своей энергией и невероятным взглядом», — поделилась актриса, назвав Борисова гениальным.

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар» в категории «Лучшая роль второго плана» за работу в фильме Шона Бейкера. Хотя награда досталась Кирану Калкину, картина «Анора» получила 5 статуэток, включая «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру».

Пересильд выразила искреннюю радость за успех коллеги, отметив его заслуженную популярность. Это признание от одной из самых востребованных российских актрис подчеркивает выдающийся талант Борисова, который продолжает покорять как отечественных, так и зарубежных зрителей.