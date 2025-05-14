Пять популярных и востребованных российских детей актеров

В последние годы не последние места в российском шоу-бизнесе занимают юные звездочки. «Вечерняя Москва» сделала подборку наших популярных и востребованных детей-актеров.

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Виталия Корниенко

© Вечерняя Москва

Девочка начала сниматься в кино в двухлетнем возрасте. Сейчас ей 14 лет, а ее фильмография насчитывает десятки лент, среди которых сверхпопулярные «Лед», «Новые Папины дочки», «Вампиры средней полосы». В начале следующего года на экраны выйдет «Буратино», в котором Виталия исполнила главную роль.

Екатерина Червова

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10-летняя звезда известна ролью Элли в фильме «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Сейчас в производстве вторая часть картины. Еще Катя играла в популярнейшем сериале «След».

Станислав Соломатин

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В фильмографии 14-летнего актера роли в популярных сериалах «Фишер», «Пищеблок», «Новые Папины дочки». А еще Станислав уже служит в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова.

© Вечерняя Москва

Актерская карьера девочки началась с ролей в сериале «Волк» и фильме «Огонь». Однако на всю страну она прославилась, воплотив образ озорной школьницы Манюни в одноименных фильмах и сериале. Сейчас Екатерине 14 лет, и из-за постоянных съемок ей даже пришлось уйти на домашнее обучение.

В семьях знаменитостей от популярности родителей могут страдать их наследники. «Вечерняя Москва» вспомнила о самых трагических судьбах детей российских звезд.