Шахназаров ответил, кто мог бы вести уроки кинематографа в школах

Уроки кинематографа в школах могут преподавать не только люди со специальным образованием, но и педагоги гуманитарных дисциплин. Как полагает народный артист РФ, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, за это им следует платить надбавку.

"Во всех школах есть свои энтузиасты. Как правило, это люди, связанные с гуманитарными предметами. Учителя истории, литературы, иногда даже учителя математики. Но за это людям надо доплачивать какие-то деньги, хотя бы 10-15 тыс. [рублей]. Я думаю, это не такая проблема, такие деньги доплачивать [за проведение уроков]", - сказал режиссер в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос, кто мог бы преподавать уроки кинематографа в школах.

Как отметил Шахназаров, в первую очередь необходимо начать показывать учащимся фильмы.

"Вопрос обсуждения можно отработать уже в процессе, как это можно все обеспечить. <…> Каждая школа может это тоже решать сама. У кого-то есть такие люди, энтузиасты, кто-то будет, может быть, приглашать экспертов", - сказал он, подчеркнув, что решение в этом вопросе будет принимать министерство просвещения.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился представить предложения по включению в общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

В марте Шахназаров на заседании Совета по культуре и искусству предложил Путину включить кинематограф в школьную программу. По словам режиссера, это "очень важная идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию" молодежи. Позднее в интервью ТАСС Шахназаров уточнил, что вводить изучение кинематографа в школьную программу можно со второго класса.