Актер Дэниел Дэй-Льюис возвращается в кино после длительного перерыва

Возвращение выдающегося британского актёра Дэниела Дэй-Льюиса ("Линкольн", "Нефть", "Банды Нью-Йорка", "Последний из могикан") на большой экран состоится 3 октября 2025 года - в этот день в ограниченный прокат (широкий - с 10 октября) выйдет драма "Анемона" (Anemone). Об этом сообщается на сайте кинокомпании Focus Features.

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Драма о "сложных и глубоких связях, которые существуют между братьями, отцами и сыновьями" стала режиссёрским дебютом сына актёра Ронана. В кино Дэй-Льюис не снимался с 2017 года (с тех пор как вышла "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона), однако желание помочь семье помогло прервать затянувшуюся паузу.

Роли в фильме исполнят Шон Бин ("Властелин колец: Братство кольца", "Игра престолов", 18+), Саманта Мортон ("Ходячие мертвецы"), Сэмюэл Боттомли ("Родственник поневоле"), Сафия Окли-Грин ("Из тьмы") и другие.

Дэй-Льюис - единственный трёхкратный обладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль - по праву считается одним из величайших актёров в истории кино. Вскоре после своего 60-летия артист объявил о завершении карьеры.