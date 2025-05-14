Де Ниро получил награду на открытии Канн

78-й Каннский кинофестиваль начался на высокой ноте: на торжественной церемонии открытия ветерану актерского цеха Роберту Де Ниро была вручена почетная Золотая пальмовая ветвь за выдающийся вклад в киноискусство.

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Награду вручал Леонардо ДиКаприо, не скрывая эмоций: Де Ниро всегда был его кумиром, образцом актерского мастерства и человеческого достоинства. Ведущий церемонии французский актер Лоран Лафитт напомнил слова классика американского кино Фрэнка Капры: фильмы должны снимать только смелые. И действительно: мало кто из мировых актеров нес в своих работах столько правды о человеке в час испытаний, в миг морального выбора, в миг, когда нужно собрать все силы - чтобы выжить и одержать верх над обстоятельствами. Почти полвека назад в Каннах прошла триумфальная премьера его "Таксиста", а недавно мир аплодировал его утонченной работе в "Убийцах цветочной луны". Среди его ролей такие разные по жанрам, как герои фильмов "Охотник на оленей", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Бешеный быка" и "Мыс страха", "Плутовство", "Профессионал" и "Однажды в Голливуде"…

"Моя искренняя благодарность Каннскому фестивалю за создание этого сообщества, этой вселенной, этого "дома" для всех, кто любит рассказывать истории на большом экране, - сказал Де Ниро, принимая награду. - Фестиваль - это платформа для идей, плодородная почва для новых проектов. Потому что искусство по своей природе демократично, оно инклюзивно, оно объединяет людей: это стремление к свободе и разнообразию. Вот почему искусство представляет угрозу для автократов этого мира. И мы должны действовать - без насилия, но со страстью и решимостью. Сегодня мы подтверждаем свою приверженность идеям свободы, равенства и братства".

Зал отдал дань памяти и уважения великому режиссеру-мистику Дэвиду Линчу, ушедшему от нас в январе, канадская певица Милен Фармер спела ему проникновенную прощальную колыбельную.

После того, как Квентин Тарантино объявил 78-й Каннский фестиваль открытым, состоялся показ первого внеконкурсного фильма - музыкальной драмеди "Уехать однажды" - полнометражного дебюта француженки Амели Боннен.

Между тем

Как известно, фестиваль в своем специальном заявлении ввел дресс-код: никакой обнаженки и пышных туалетов, мешающих движению по красной дорожке и рассадке в зале. Новый регламент был тут же нарушен топ-моделью Хайди Клум, которая на звездном ковре появилась в шикарном розовом прикиде из цветов с многометровым шлейфом; движение, к радости фоторепортеров, было дезорганизовано.