Арбенина высказалась о российских байопиках

Диана Арбенина невысоко оценила современные российские байопики. Вокалистка «Ночных Снайперов» призналась, что не видела ни одного удачного проекта такого рода.

- Мне не нравится. Я могу выделить (среди российских проектов), конечно же, сериал «Первый номер», потому что Цыганов играет Багирова. Это прототип его. Вот это действительно удачно. Это такая романтизация. Мне кажется, что так нужно преподносить героев. А все остальное меня не особо впечатлило, - заявила News.ru Диана Арбенина.

«ИнтерМедиа» напоминает, что о продлении на второй сезон сериала «Первый номер» официально объявил 21 марта 2025 года онлайн-кинотеатр Kion. Премьера сериала режиссера Клима Козинского о некогда успешном писателе, которого неожиданно приглашают на должность главного редактора глянцевого журнала, состоялась в декабре 2024 года.

Сериал «Король и Шут» Диана назвала одним из самых чудовищных.