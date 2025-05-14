Они были на пике популярности, снимались в крупных франшизах и попадали в списки самых перспективных молодых актеров. Но затем – полное исчезновение с экранов. Что заставляет знаменитостей добровольно отказаться от карьеры в Голливуде?

Эзра Миллер прославился благодаря ролям в «Фантастических тварях» и киновселенной DC, где исполнил образ супергероя Флэша. Казалось, его ждет стабильное будущее в блокбастерах, но карьера резко пошла на спад. Причина – череда громких скандалов. Актера обвинили в нападениях, краже и домогательствах, включая обвинения со стороны несовершеннолетних. С тех пор Миллер фактически исчез из публичного поля.

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Другой случай – Дилан Миннетт, звезда сериала «13 причин почему». После успеха на Netflix актер неожиданно приостановил съемочную деятельность. По его словам, он осознал, что достиг всего, чего хотел в актерской профессии, и решил сосредоточиться на музыке. Сейчас он активно выступает со своей группой Wallows.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.