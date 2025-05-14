Внучка Гребешковой рассказала о последних съемках артистки

Внучка народной артистки России Нины Гребешковой Ольга Худякова на прощании со звездой рассказала о последних съемках бабушки. Актрису цитирует NEWS.ru.

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По ее словам, на съемках сериала «Содержанки 2» в 2020 году бабушку радовали новые технологии в кинематографе. Гребешкова не уставала, а получала удовольствие от съемок.

«Она, наоборот, приходила и рассказывала, какие технологии пошли, какие операторские новые примочки, как процесс выстроен», — рассказывает Худякова.

Вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой не стало накануне в возрасте 94 лет.

В фильмографии актрисы около 130 ролей — в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика», «Бриллиантовой руке», «12 стульях» и других известных картинах.

Церемония прощания с Ниной Гребешковой прошла на Кунцевском кладбище в Москве 14 мая.