Культовый советский актер объяснил свое бегство из России

Звезда фильма «Приключения Электроника» Юрий Торсуев рассказал о своем бегстве из России в 1990-е годы. Подробностями тех событий артист поделился в интервью изданию RTVI.

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По словам Торсуева, решение уехать из страны было не эмиграцией, а возможностью выжить на фоне бандитских разборок.

«Это была не эмиграция, а побег. Здесь начался отстрел, лихие 90-е. Большой бизнес, большие деньги. Благо, все порешалось, все живы. Но, чем больше ездил по миру, тем больше любил свою Родину», — признался артист.

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