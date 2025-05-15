100 лет со дня рождения Людмилы Касаткиной: архивное интервью

15 мая 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения Людмилы Касаткиной
Дебютом в кино для актрисы Центрального Театра Советской Армии Людмилы Касаткиной стал фильм "Укротительница тигров", где она сыграла главную роль. Фильм сняли в 1954 году режиссеры Надежда Кошеверова и Александр Ивановский.
И хотя у Касаткиной было потом много других киноработ и служба в театре на протяжении 65 лет, та неувядаемая комедия стала визитной карточкой актрисы.
«Этот фильм стал бесценным подарком для меня, — рассказывала Людмила Ивановна. — Он действовал на людей как солнце, согревал души, его смотрели по многу раз. Благодаря ему я посетила 32 страны! Много видела».
Сегодня - 100 лет со дня рождения народной артистки СССР. Хочется перечитать ее интервью, данные "РГ" много лет назад.
Однолюбский характер
Более 60 лет вы работаете в одном театре. Это же рекорд!
Людмила Касаткина: Смотрите, какая скучная у меня биография: один театр, один муж, один сын. Правда, две внучки. Однолюбский характер, как говорю. Так уж я устроена. Меня приглашали в другие театры. Но я не могла расстаться с театром, которым руководил великий режиссер Алексей Попов, там была блистательная труппа: Добржанская, Хохлов, Пестовский, Хованский, Перцовский… Полюбила Колосова - и до сих пор очень люблю его. Это мой человечек, мое солнце. Мы вместе книгу написали - "Судьба на двоих". У нас настолько все общее! Когда мы снимали телефильм "Вызываем огонь на себя", возвращались домой поздно, быстро ужинали и начинали обсуждать сцену, которую будем снимать утром. Видели ее по-разному, спорили. Мама останавливала: "Дети, не кричите, Алешенька спит". В конце концов, договаривались: один дубль - мой, мое решение, другой - его, а потом он возьмет тот, который ему понравится. У меня никогда не было больше трех дублей.
Вы познакомились на съемочной площадке?
Людмила Касаткина: Нет, гораздо раньше. Колосов прошел войну, был ранен, закончил режиссерский факультет. Мы встретились в ГИТИСе 15 мая 1946 года. Как он потом рассказывал, ему понравилась моя улыбка, мой озорной характер. Однокурсники поздравляли меня в этот момент с днем рождения, о котором Сергей Николаевич ничего не знал. А узнав, сказал: "Разрешите познакомиться. Можно, я приду к вам домой вечером и поздравлю вас?" - "Конечно, можно".
Я дала ему адрес. Конечно, неверный. Он пришел туда, стучал, ему сказали, что никакой Касаткиной тут нет. На следующий день Колосов пришел в институт с роскошными пионами. Я запомнила это на всю жизнь. И каждый год я точно знаю, что 15 мая у меня будут пионы.
Наш единственный сын Алексей Колосов - композитор, музыкант, очень любит джаз и блюзы, играет в ансамбле, пишет музыку к кинофильмам (его музыка звучит в фильмах С. Колосова "Дневник профессора Готье", "Судья в ловушке", "Потерянные в раю", в фильмах Нерсеса Оганесяна "Игра в джин", "Последняя лента Креппа". - прим. "РГ").
А чем радуют внучки?
Людмила Касаткина: Они замечательные! Люсе - 24 года (назвали, как меня). У нее есть юридическое образование, теперь она готовится стать кинорежиссером. В детстве Люся сидела у Колосова на съемках. Анечке 9 лет. Она родилась артисткой. И танцует, и поет. Если будет трудиться много и упорно, думаю, из нее выйдет толк.
Театральный "заквас"
Часто актеры говорят, что попали в кино случайно. А как было у вас?
Людмила Касаткина: Режиссеры Надежда Кошеверова и Александр Ивановский, посмотрев меня в спектакле, пришли за кулисы и сказали, что хотят предложить мне кинопробу на роль укротительницы тигров. "Что вы, меня не утвердят! - возразила я. - Я для кино не гожусь: у меня круглое лицо, небольшой рост". "Нет, приезжайте, у вас есть шанс". Сценарий мне очень понравился! Театр с трудом отпустил меня на пробы в Ленинград, на "Ленфильм". Десять минут длилась сцена, которую мы играли с замечательным актером Павлом Кадочниковым. Мы импровизировали. Когда мне показали, как я выгляжу на экране, то я расплакалась. Я себе так не понравилась! Какая-то простая, грубая, неинтересная… Кошеверова меня успокоила, сказала, что им-то я понравилась. Я уехала в Москву. А когда мне сообщили, что я утверждена на эту роль, то я даже не поверила. Не может быть!
И вот фильм "Укротительница тигров" вышел на экраны. Его посмотрел Алексей Дмитриевич Попов, очень строгий режиссер, и сказал: "А ты молодец! Я завтра вывешиваю список распределения ролей в возобновлении спектакля "Укрощение строптивой". Ты - Катарина". 20 лет эту роль играла Добржанская!
А потом начались поездки, творческие встречи, фестивали. В 32 странах я побывала благодаря этой и другим картинам. Во всех фильмах я снималась "без отрыва от производства" - от театра, ни разу не подвела его. Я была много занята в спектаклях, в кино меня и не тянуло, попала туда случайно. Признание зрителей, хорошие рецензии на фильмы - все это благодаря моему театральному "заквасу", я тренирована театром.
Вы сейчас преподаете?
Людмила Касаткина: Нет. Мы с Колосовым три выпуска в ГИТИСе подготовили. Наши ученики уже играют - и как! Женя Добровольская как увидит меня, сразу на колени, со слезами говорит: "Мало вы меня ругали, надо было больше…" "Встань сейчас же!" - кричу ей.
В новом кино вас что-то не видно…
Людмила Касаткина: От кино сейчас отказываюсь. Такие сценарии предлагают (в основном, сериалы), что даже не хочется говорить о них. У меня 28 фильмов, половина из них идут по телевизору по нескольку раз в год.
Как быть в форме
Вы в отличной форме, Людмила Ивановна!
Людмила Касаткина: Ой, ну что вы! Перенервничала с юбилеем, похудела на 7 килограммов. (Актриса тогда отметила 85-летие. - прим. "РГ"). Просто не могла есть. Это же ответственность! Вместе с режиссером Александром Бурдонским надо было придумать такой вечер, чтобы зрителям было интересно, не скучно.
Вашей осанке можно только позавидовать…
Людмила Касаткина: В спектакле "Школа любви" у меня есть сцена, где мою героиню спрашивают: "Как вы держите спину?". "Я встаю утром и занимаюсь степом. Потом делаю так и делаю так". (Показывает упражнения: ноги, руки вверх, в сторону, приседания, степ). У меня своя гимнастика. Стою у стула, как у станка. Моя спина уже не может согнуться - привычка, наверное! Если бы мне предложили что-либо пропагандировать в моей стране, я бы выбрала гимнастику. Ребенка с рождения надо приучать заниматься гимнастикой. Тогда у нас не было бы таких толстых мужчин и женщин, с отвратительными задами и животами. Нельзя столько есть.
А вы соблюдаете диету?
Людмила Касаткина: Ем все, что хочу, но не переедаю. Знаю, что неприлично оставлять в тарелке несъеденное, поэтому всегда прошу в столовой или кафе: "Будьте любезны, мне половиночку!"
Утром, приняв душ после гимнастики, выпиваю чашку кофе, съедаю кусок хлеба с брынзой. И бегу в театр. Часто не успеваю там пообедать. Порой после спектакля задумываюсь: почему у меня так дрожат коленки? Вспоминаю, что днем не ела. Забыла, находясь в нервном напряжении. Что ем на ночь? Пару морковочек и яблочко. Или пью стакан обезжиренной простокваши. В кухню не захожу - там вкусные запахи, обязательно захочется что-нибудь съесть. Ныряю в кровать, беру книгу…
Очень часто мы берем с собой в театр кочан капусты, режем на куски, тем и перекусываем. Кто не успел поесть, тоже жуют ее с удовольствием. Голод заглушил - и не растолстеешь.
Справка "РГ"
Самые известные фильмы, в которых снималась Людмила Касаткина:
- «Укротительница тигров»
- «Вызываем огонь на себя»
- «Душечка»
- «Операция "Трест"»
- «Помни имя свое»
- «Мать Мария»
- «Дороги Анны Фирлинг»
- «Укрощение строптивой»
- «Большая перемена»
- «Принцесса цирка»
- «Яды, или Всемирная история отравлений».
Кстати
Как отметят юбилей легенды кино?
Перед днем рождения легендарной актрисы Людмилы Касаткиной на пресс-конференции в ТАСС собрались ее потомки, ученики и деятели культуры. Они поделились воспоминаниями и рассказали о праздничных событиях, которые сможет посетить каждый желающий.
Окончив ГИТИС, Касаткина поступила на службу в Центральный театр Советской Армии, где и проработала целых 60 лет. Параллельно с театром ей удавалось много сниматься в кино. Часто она работала творческом тандеме с ее мужем - режиссером Сергеем Колосовым.
«У меня была картина "Яды, или Всемирная история отравления", где Людмила Ивановна играла роль совершенно ей не характерную. Это было огромное удовольствие и испытание с ней работать. У нее был свой стиль, который трудно точно определить словами. Фантастический темперамент, голос и отношение к работе. Для меня это очень яркое воспоминание», — рассказал генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
Главный событием станет вечер памяти, который пройдет 15 мая на сцене Центрального театра Российской Армии. Киностудия "Мосфильм", ГИТИС и Центр "Культура для жизни" и сам театр совместно готовили этот проект.
Узнать о главных вехах ее жизни и творчества можно будет на выставке "Судьба на двоих", которая открывается 15 мая на Страстном бульваре. Она посвящена истории любви и совместной работы Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова.
«Я был безумно влюблен в нее, и мне так хотелось ей угодить, — говорит ученик Касаткиной Михаил Богдасаров. — Это долго не получалось. Она никогда не переходила на личности, не кричала и не оскорбляла. Но она болела за профессию и воспитывала в нас настоящих актеров и граждан своим примером стойкости и силы».
Одной из самых известных и трогательных ролей актрисы, безусловно, стала ее работа в фильме "Помни имя свое", где Касаткина исполнила главную роль. В основу сюжета положена реальная история узницы концлагеря Освенцим. Сын актрисы Алексей Колосов рассказал, как она готовилась к настолько эмоционально сложной роли.
«В одном из самых тяжелых эпизодов ей предстояло сыграть момент, когда фашисты отбирают у нее сына. В ночь перед съемочным днем она попросила оставить ее в детском бараке Освенцима. Там она рассматривала эти нары, этот пол и гору детской обуви этих несчастных детей. Таков был ее метод работы. Хотя вы понимаете, что проще было бы накануне такой нелегкой съемки попробовать отоспаться. Но она всецело отдавала себя», — вспоминает он.