100 лет со дня рождения Людмилы Касаткиной: архивное интервью

Дебютом в кино для актрисы Центрального Театра Советской Армии Людмилы Касаткиной стал фильм "Укротительница тигров", где она сыграла главную роль. Фильм сняли в 1954 году режиссеры Надежда Кошеверова и Александр Ивановский.

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И хотя у Касаткиной было потом много других киноработ и служба в театре на протяжении 65 лет, та неувядаемая комедия стала визитной карточкой актрисы.

«Этот фильм стал бесценным подарком для меня, — рассказывала Людмила Ивановна. — Он действовал на людей как солнце, согревал души, его смотрели по многу раз. Благодаря ему я посетила 32 страны! Много видела».

Сегодня - 100 лет со дня рождения народной артистки СССР. Хочется перечитать ее интервью, данные "РГ" много лет назад.

Однолюбский характер

Более 60 лет вы работаете в одном театре. Это же рекорд!

Людмила Касаткина: Смотрите, какая скучная у меня биография: один театр, один муж, один сын. Правда, две внучки. Однолюбский характер, как говорю. Так уж я устроена. Меня приглашали в другие театры. Но я не могла расстаться с театром, которым руководил великий режиссер Алексей Попов, там была блистательная труппа: Добржанская, Хохлов, Пестовский, Хованский, Перцовский… Полюбила Колосова - и до сих пор очень люблю его. Это мой человечек, мое солнце. Мы вместе книгу написали - "Судьба на двоих". У нас настолько все общее! Когда мы снимали телефильм "Вызываем огонь на себя", возвращались домой поздно, быстро ужинали и начинали обсуждать сцену, которую будем снимать утром. Видели ее по-разному, спорили. Мама останавливала: "Дети, не кричите, Алешенька спит". В конце концов, договаривались: один дубль - мой, мое решение, другой - его, а потом он возьмет тот, который ему понравится. У меня никогда не было больше трех дублей.

Вы познакомились на съемочной площадке?

Людмила Касаткина: Нет, гораздо раньше. Колосов прошел войну, был ранен, закончил режиссерский факультет. Мы встретились в ГИТИСе 15 мая 1946 года. Как он потом рассказывал, ему понравилась моя улыбка, мой озорной характер. Однокурсники поздравляли меня в этот момент с днем рождения, о котором Сергей Николаевич ничего не знал. А узнав, сказал: "Разрешите познакомиться. Можно, я приду к вам домой вечером и поздравлю вас?" - "Конечно, можно".

Я дала ему адрес. Конечно, неверный. Он пришел туда, стучал, ему сказали, что никакой Касаткиной тут нет. На следующий день Колосов пришел в институт с роскошными пионами. Я запомнила это на всю жизнь. И каждый год я точно знаю, что 15 мая у меня будут пионы.

Наш единственный сын Алексей Колосов - композитор, музыкант, очень любит джаз и блюзы, играет в ансамбле, пишет музыку к кинофильмам (его музыка звучит в фильмах С. Колосова "Дневник профессора Готье", "Судья в ловушке", "Потерянные в раю", в фильмах Нерсеса Оганесяна "Игра в джин", "Последняя лента Креппа". - прим. "РГ").

А чем радуют внучки?

Людмила Касаткина: Они замечательные! Люсе - 24 года (назвали, как меня). У нее есть юридическое образование, теперь она готовится стать кинорежиссером. В детстве Люся сидела у Колосова на съемках. Анечке 9 лет. Она родилась артисткой. И танцует, и поет. Если будет трудиться много и упорно, думаю, из нее выйдет толк.

Театральный "заквас"

Часто актеры говорят, что попали в кино случайно. А как было у вас?

Людмила Касаткина: Режиссеры Надежда Кошеверова и Александр Ивановский, посмотрев меня в спектакле, пришли за кулисы и сказали, что хотят предложить мне кинопробу на роль укротительницы тигров. "Что вы, меня не утвердят! - возразила я. - Я для кино не гожусь: у меня круглое лицо, небольшой рост". "Нет, приезжайте, у вас есть шанс". Сценарий мне очень понравился! Театр с трудом отпустил меня на пробы в Ленинград, на "Ленфильм". Десять минут длилась сцена, которую мы играли с замечательным актером Павлом Кадочниковым. Мы импровизировали. Когда мне показали, как я выгляжу на экране, то я расплакалась. Я себе так не понравилась! Какая-то простая, грубая, неинтересная… Кошеверова меня успокоила, сказала, что им-то я понравилась. Я уехала в Москву. А когда мне сообщили, что я утверждена на эту роль, то я даже не поверила. Не может быть!

И вот фильм "Укротительница тигров" вышел на экраны. Его посмотрел Алексей Дмитриевич Попов, очень строгий режиссер, и сказал: "А ты молодец! Я завтра вывешиваю список распределения ролей в возобновлении спектакля "Укрощение строптивой". Ты - Катарина". 20 лет эту роль играла Добржанская!

А потом начались поездки, творческие встречи, фестивали. В 32 странах я побывала благодаря этой и другим картинам. Во всех фильмах я снималась "без отрыва от производства" - от театра, ни разу не подвела его. Я была много занята в спектаклях, в кино меня и не тянуло, попала туда случайно. Признание зрителей, хорошие рецензии на фильмы - все это благодаря моему театральному "заквасу", я тренирована театром.

Вы сейчас преподаете?

Людмила Касаткина: Нет. Мы с Колосовым три выпуска в ГИТИСе подготовили. Наши ученики уже играют - и как! Женя Добровольская как увидит меня, сразу на колени, со слезами говорит: "Мало вы меня ругали, надо было больше…" "Встань сейчас же!" - кричу ей.

В новом кино вас что-то не видно…

Людмила Касаткина: От кино сейчас отказываюсь. Такие сценарии предлагают (в основном, сериалы), что даже не хочется говорить о них. У меня 28 фильмов, половина из них идут по телевизору по нескольку раз в год.

Как быть в форме

Вы в отличной форме, Людмила Ивановна!

Людмила Касаткина: Ой, ну что вы! Перенервничала с юбилеем, похудела на 7 килограммов. (Актриса тогда отметила 85-летие. - прим. "РГ"). Просто не могла есть. Это же ответственность! Вместе с режиссером Александром Бурдонским надо было придумать такой вечер, чтобы зрителям было интересно, не скучно.

Вашей осанке можно только позавидовать…

Людмила Касаткина: В спектакле "Школа любви" у меня есть сцена, где мою героиню спрашивают: "Как вы держите спину?". "Я встаю утром и занимаюсь степом. Потом делаю так и делаю так". (Показывает упражнения: ноги, руки вверх, в сторону, приседания, степ). У меня своя гимнастика. Стою у стула, как у станка. Моя спина уже не может согнуться - привычка, наверное! Если бы мне предложили что-либо пропагандировать в моей стране, я бы выбрала гимнастику. Ребенка с рождения надо приучать заниматься гимнастикой. Тогда у нас не было бы таких толстых мужчин и женщин, с отвратительными задами и животами. Нельзя столько есть.

А вы соблюдаете диету?

Людмила Касаткина: Ем все, что хочу, но не переедаю. Знаю, что неприлично оставлять в тарелке несъеденное, поэтому всегда прошу в столовой или кафе: "Будьте любезны, мне половиночку!"

Утром, приняв душ после гимнастики, выпиваю чашку кофе, съедаю кусок хлеба с брынзой. И бегу в театр. Часто не успеваю там пообедать. Порой после спектакля задумываюсь: почему у меня так дрожат коленки? Вспоминаю, что днем не ела. Забыла, находясь в нервном напряжении. Что ем на ночь? Пару морковочек и яблочко. Или пью стакан обезжиренной простокваши. В кухню не захожу - там вкусные запахи, обязательно захочется что-нибудь съесть. Ныряю в кровать, беру книгу…

Очень часто мы берем с собой в театр кочан капусты, режем на куски, тем и перекусываем. Кто не успел поесть, тоже жуют ее с удовольствием. Голод заглушил - и не растолстеешь.

Справка "РГ"

Самые известные фильмы, в которых снималась Людмила Касаткина:

«Укротительница тигров»

«Вызываем огонь на себя»

«Душечка»

«Операция "Трест"»

«Помни имя свое»

«Мать Мария»

«Дороги Анны Фирлинг»

«Укрощение строптивой»

«Большая перемена»

«Принцесса цирка»

«Яды, или Всемирная история отравлений».

Кстати

Как отметят юбилей легенды кино?

Перед днем рождения легендарной актрисы Людмилы Касаткиной на пресс-конференции в ТАСС собрались ее потомки, ученики и деятели культуры. Они поделились воспоминаниями и рассказали о праздничных событиях, которые сможет посетить каждый желающий.

Окончив ГИТИС, Касаткина поступила на службу в Центральный театр Советской Армии, где и проработала целых 60 лет. Параллельно с театром ей удавалось много сниматься в кино. Часто она работала творческом тандеме с ее мужем - режиссером Сергеем Колосовым.

«У меня была картина "Яды, или Всемирная история отравления", где Людмила Ивановна играла роль совершенно ей не характерную. Это было огромное удовольствие и испытание с ней работать. У нее был свой стиль, который трудно точно определить словами. Фантастический темперамент, голос и отношение к работе. Для меня это очень яркое воспоминание», — рассказал генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Главный событием станет вечер памяти, который пройдет 15 мая на сцене Центрального театра Российской Армии. Киностудия "Мосфильм", ГИТИС и Центр "Культура для жизни" и сам театр совместно готовили этот проект.

Узнать о главных вехах ее жизни и творчества можно будет на выставке "Судьба на двоих", которая открывается 15 мая на Страстном бульваре. Она посвящена истории любви и совместной работы Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова.

«Я был безумно влюблен в нее, и мне так хотелось ей угодить, — говорит ученик Касаткиной Михаил Богдасаров. — Это долго не получалось. Она никогда не переходила на личности, не кричала и не оскорбляла. Но она болела за профессию и воспитывала в нас настоящих актеров и граждан своим примером стойкости и силы».

Одной из самых известных и трогательных ролей актрисы, безусловно, стала ее работа в фильме "Помни имя свое", где Касаткина исполнила главную роль. В основу сюжета положена реальная история узницы концлагеря Освенцим. Сын актрисы Алексей Колосов рассказал, как она готовилась к настолько эмоционально сложной роли.