Умер голливудский аллигатор-актер

В штате Колорадо, США, аллигатора Морриса, известного по съемкам в голливудских фильмах, не стало от старости 11 мая. Об этом пишет CBS News.

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290–килограммовая кинозвезда жила на ферме аллигаторов Джея Янга. Он рассказал, что около недели назад Моррис стал странно себя вести: не обращал внимание на сотрудников фермы и не ел.

«Он был счастлив здесь, и он умер от старости... Но это часть жизни. Все, что живет, должно умереть», — отметил владелец фермы.

Аллигатору было больше 80 лет.

Морриса нашли, когда ему было около 10-20 лет, на заднем дворе в Лос-Анджелесе. Его незаконно держали в качестве домашнего животного. Тогда аллигатора отвезли к единственному жителю города, у которого было разрешение на содержание таких рептилий. Он работал в киноиндустрии, поэтому вскоре завлек туда и Морриса.

Аллигатор снимался в кино и участвовал в телевизионных шоу с 1975 года. В его фильмографии — «Счастливчик Гилмор», «Аллигатор», «Аллигатор 2: Мутация», «Интервью с вампиром», «Стиратель» и «Доктор Дулиттл 2». После 2006 года аллигатор «вышел на пенсию» и все это время жил на ферме в Колорадо. Из Морриса планируют сделать чучело.

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