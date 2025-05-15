Герои нашего детства. Волька, Ваня Трофимов, Коля Герасимов и другие. Как сложилась жизнь юных актеров

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Не секрет, что многие артисты попали в профессию случайно. Слава и всесоюзная любовь не помогли им остаться на плаву. Как сложилась жизнь героев популярных советских фильмов - читайте в нашей статье.

Герои нашего детства: как сложилась жизнь юных актеров
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Андрей Громов

Андрей Громов оказался в кино случайно. В восьмилетнем возрасте он стал дублёром в фильме «Приключения жёлтого чемоданчика». Главную роль отдали Олегу Буланкину, но юный артист не смог приступить к работе: он заболел аккурат перед съёмками. В итоге персонажа сыграл Громов

Режиссёрам понравилась актёрская игра мальчика, и его стали звать в другие картины. Сначала Громов снялся в картине «Валерка, Рэмка +...», а популярность ему принесли «Офицеры». Там он сыграл Ваню Трофимова.

Однако продолжить актёрскую карьеру мальчику не позволили родители. Они настояли на продолжении учёбы, поэтому с кино пришлось попрощаться. После мальчика ещё неоднократно звали в различные проекты, но он отказался. 

Фильм «Офицеры» не мог не отразиться на мировоззрении юного артиста. Только Громов решил пойти своим путём и защищать страну не в кителе с погонами, а на международной арене. 

После школы Андрей Громов окончил МГИМО, и с 1996 года служит в МИД России. С 2018 года он занимает должность Генконсула в Болгарии.

Филипп Рукавишников

В 1983 году мальчик сыграл роль Майкла Бэнкса в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!». Тогда всем казалось, что представитель творческой династии балерины и архитектора Рукавишников точно станет актером.

Однако одной роли 9-летнему Филиппу хватило. Ему не понравилось сниматься в кино.

Настоящую страсть он испытывал к живописи и скульптурам. После школы Рукавишников поступил в художественный институт им. Сурикова, окончил мастерскую скульптора Олега Комова. В 1998 году Рукавишников стал членом Московского союза художников.

Самыми знаменитыми его работами стали фонтан «Вдохновение», памятник Набокову и братьям Старостиным. 

Алексей Литвинов

Алексей Литвинов попал в кино случайно. Он учился рядом с «Ленфильмом». Однажды в школу пришли представители киностудии: они искали претендента на роль в новом фильме. 

Тогда школьник решил попробовать свои силы. На главную роль в «Старике Хоттабыче» он прошёл со второго раза. Для роли Вольки мальчику обесцвечивали волосы несколько раз. Процедуру проводили каждую неделю на протяжении всех съёмок. 

Совмещать работу в кино и учёбу юному артисту было непросто. Часто времени на сон оставалось совсем немного, поэтому от новых ролей Литвинов отказался. 

После школы юноша поступил в электромеханический техникум. За свою жизнь он успел поработать в метро, на судне, на железной дороге и на стройке. 

Однажды Алексей Литвинов признался, что никогда не хотел становиться знаменитым. Он не питал иллюзий из-за будущей работы, поэтому отказ от кино не стал для него болезненным. 

Алексей Фомкин

Колю Герасимова из «Гостьи из будущего» помнят многие. Мальчишка, оказавшийся в другом времени вместо похода в магазин, стал кумиром миллионов соотечественников. Однако его судьба была жестока: в возрасте 26 лет Алексей погиб. Он задохнулся во сне во время внезапно начавшегося пожара.

Помимо «Гостьи из будущего» Фомкин снялся в «Ералаше», «Поводе» и картине «На своей земле». Из-за плотного графика съёмок учёба пошла под откос. Школу Алексей окончил со справкой. Карьера тоже стала затихать: режиссёрам он был интересен как подросток. Взрослых талантливых артистов на тот момент было много.

После армии он пытался наладить карьеру, устроился в МХАТ, но проблемы с алкоголем заставили его отказаться от профессии. 

Вскоре артист уехал в деревню, женился и начал жизнь с чистого листа. Однако несчастный случай оборвал ее. Похоронили Алексея Фомкина во Владимире. 

Федор Стуков

Русского Тома Сойера нашли в маршрутке. Ассистент режиссёра обратила внимание на необычную внешность мальчика и пригласила его в кино. 

В шестилетнем возрасте Федя сыграл в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», а затем — в картине «Родня». Там он перевоплотился в девочку, но необычный персонаж не смутил его.

Свою известную роль он сыграл в 12 лет.

После школы Федор поступил в Щукинское училище. Получив диплом, он устроился на телевидение. Сначала Стуков вел телепередачи — «До 16 и старше», «Мировые розыгрыши» и другие. 

С начала нулевых мужчина занялся режиссурой. Знаменитым его проектом стал сериал «Восьмидесятые». За снятый цикл «Концлагеря. Дорога в ад» Федор Стуков получил премию ТЭФИ. Его документальный фильм был признан лучшим. 

Сейчас он продолжает работать на телевидении и в кинематографии. При этом сниматься в кино артист не намерен. 

Истории юных артистов показывают: не всегда случайный успех может быть залогом счастья, иногда для него достаточно простой работы, приносящей удовольствие.

Актеры
Старик Хоттабыч
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
Родня
Гостья из будущего
Приключения желтого чемоданчика
Офицеры
Олег Комов
Федор Стуков
Алексей Фомкин
Филипп Рукавишников
Алексей Литвинов
Андрей Громов
МИД России
Ленфильм
МГИМО