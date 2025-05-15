Герои нашего детства: как сложилась жизнь юных актеров

Не секрет, что многие артисты попали в профессию случайно. Слава и всесоюзная любовь не помогли им остаться на плаву. Как сложилась жизнь героев популярных советских фильмов - читайте в нашей статье.

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Андрей Громов оказался в кино случайно. В восьмилетнем возрасте он стал дублёром в фильме «Приключения жёлтого чемоданчика». Главную роль отдали Олегу Буланкину, но юный артист не смог приступить к работе: он заболел аккурат перед съёмками. В итоге персонажа сыграл Громов.

Режиссёрам понравилась актёрская игра мальчика, и его стали звать в другие картины. Сначала Громов снялся в картине «Валерка, Рэмка +...», а популярность ему принесли «Офицеры». Там он сыграл Ваню Трофимова.

Однако продолжить актёрскую карьеру мальчику не позволили родители. Они настояли на продолжении учёбы, поэтому с кино пришлось попрощаться. После мальчика ещё неоднократно звали в различные проекты, но он отказался.

Фильм «Офицеры» не мог не отразиться на мировоззрении юного артиста. Только Громов решил пойти своим путём и защищать страну не в кителе с погонами, а на международной арене.

После школы Андрей Громов окончил МГИМО, и с 1996 года служит в МИД России. С 2018 года он занимает должность Генконсула в Болгарии.

В 1983 году мальчик сыграл роль Майкла Бэнкса в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!». Тогда всем казалось, что представитель творческой династии балерины и архитектора Рукавишников точно станет актером.

Однако одной роли 9-летнему Филиппу хватило. Ему не понравилось сниматься в кино.

Настоящую страсть он испытывал к живописи и скульптурам. После школы Рукавишников поступил в художественный институт им. Сурикова, окончил мастерскую скульптора Олега Комова. В 1998 году Рукавишников стал членом Московского союза художников.

Самыми знаменитыми его работами стали фонтан «Вдохновение», памятник Набокову и братьям Старостиным.

Алексей Литвинов попал в кино случайно. Он учился рядом с «Ленфильмом». Однажды в школу пришли представители киностудии: они искали претендента на роль в новом фильме.

Тогда школьник решил попробовать свои силы. На главную роль в «Старике Хоттабыче» он прошёл со второго раза. Для роли Вольки мальчику обесцвечивали волосы несколько раз. Процедуру проводили каждую неделю на протяжении всех съёмок.

Совмещать работу в кино и учёбу юному артисту было непросто. Часто времени на сон оставалось совсем немного, поэтому от новых ролей Литвинов отказался.

После школы юноша поступил в электромеханический техникум. За свою жизнь он успел поработать в метро, на судне, на железной дороге и на стройке.

Однажды Алексей Литвинов признался, что никогда не хотел становиться знаменитым. Он не питал иллюзий из-за будущей работы, поэтому отказ от кино не стал для него болезненным.

Колю Герасимова из «Гостьи из будущего» помнят многие. Мальчишка, оказавшийся в другом времени вместо похода в магазин, стал кумиром миллионов соотечественников. Однако его судьба была жестока: в возрасте 26 лет Алексей погиб. Он задохнулся во сне во время внезапно начавшегося пожара.

Помимо «Гостьи из будущего» Фомкин снялся в «Ералаше», «Поводе» и картине «На своей земле». Из-за плотного графика съёмок учёба пошла под откос. Школу Алексей окончил со справкой. Карьера тоже стала затихать: режиссёрам он был интересен как подросток. Взрослых талантливых артистов на тот момент было много.

После армии он пытался наладить карьеру, устроился в МХАТ, но проблемы с алкоголем заставили его отказаться от профессии.

Вскоре артист уехал в деревню, женился и начал жизнь с чистого листа. Однако несчастный случай оборвал ее. Похоронили Алексея Фомкина во Владимире.

Русского Тома Сойера нашли в маршрутке. Ассистент режиссёра обратила внимание на необычную внешность мальчика и пригласила его в кино.

В шестилетнем возрасте Федя сыграл в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», а затем — в картине «Родня». Там он перевоплотился в девочку, но необычный персонаж не смутил его.

Свою известную роль он сыграл в 12 лет.

После школы Федор поступил в Щукинское училище. Получив диплом, он устроился на телевидение. Сначала Стуков вел телепередачи — «До 16 и старше», «Мировые розыгрыши» и другие.

С начала нулевых мужчина занялся режиссурой. Знаменитым его проектом стал сериал «Восьмидесятые». За снятый цикл «Концлагеря. Дорога в ад» Федор Стуков получил премию ТЭФИ. Его документальный фильм был признан лучшим.

Сейчас он продолжает работать на телевидении и в кинематографии. При этом сниматься в кино артист не намерен.

Истории юных артистов показывают: не всегда случайный успех может быть залогом счастья, иногда для него достаточно простой работы, приносящей удовольствие.