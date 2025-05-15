Умер французский актер Даниэль Билальян

Скончался Даниэль Билальян, французский артист умер 14 мая. Месяц назад ему исполнилось 78 лет.

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В качестве причины смерти указывается болезнь. Некролог публикует Le Monde (сайт заблокирован в РФ).

Билальян, родившийся в Париже в 1947 году, был журналистом, репортером, телеведущим и популярным ведущим ежедневных выпусков новостей, писателем и актером армянского происхождения.

В его экранном списке порядка тридцати проектов, среди них - комедия "Километры риска", "Марсельеза", "Квартирант" с Фредериком Дифенталем.