Милош Бикович сравнил отцовство с «мрачным тоннелем»

Российский и сербский актер Милош Бикович дал совет об отцовстве своему коллеге, артисту Александру Петрову. Его цитирует Пятый канал.

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Бикович посоветовал Петрову больше спать при первой же возможности.

«Саша только что вошел в эту инсомнию, долгую папскую бессонницу, а я нахожусь на самом выходе из нее. Поэтому мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что участник музыкальной группы Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом в седьмой раз.