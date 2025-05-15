Милош Бикович сравнил отцовство с «мрачным тоннелем»

Милош Бикович сравнил один период отцовства с мрачным тоннелем
Российский и сербский актер Милош Бикович дал совет об отцовстве своему коллеге, артисту Александру Петрову. Его цитирует Пятый канал.
Бикович посоветовал Петрову больше спать при первой же возможности.
«Саша только что вошел в эту инсомнию, долгую папскую бессонницу, а я нахожусь на самом выходе из нее. Поэтому мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что участник музыкальной группы Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом в седьмой раз.