Умерла звезда «бондианы»

Американский актер Джо Дон Бейкер скончался в возрасте 89 лет. О его смерти, которая произошла 7 мая 2025 года, сообщает Deadline со ссылкой на семью покойного.

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Бейкер родился 12 февраля 1936 года в Гросбеке, штат Техас, играл в футбол за Северо-Техасский государственный колледж и после его окончания в 1959 году отслужил два года в армии, прежде чем переехать в Нью-Йорк, чтобы изучать актерское мастерство в Актерской студии. Он оставался пожизненным членом этой знаменитой организации.

Он появился на Бродвее в 1963 году в мюзикле «Марафон '33», а год спустя — в мюзикле «Блюз для мистера Чарли». Затем он переехал в Лос-Анджелес и начал карьеру на телевидении и в кино, где появлялся в качестве гостя в таких сериалах, как «Хани Уэст», «Дымок из ствола», «Большая долина», «Миссия невыполнима», «Лансер», «Улицы Сан-Франциско» и многих других.

В 1973 году Джо сыграл свою первую главную и запоминающуюся роль, когда он взял в руки четырехфутовую дубинку из орехового дерева в качестве оружия своего героя шерифа Буфорда Пассера, борющегося за справедливость, из фильма «Широко шагая». Критики, возможно, и посмеялись, но фильм, снятый Филом Карлсоном, имел успех у зрителей, охваченных модой на картины о мстителях 1970-х годов, среди которых были «Жажда смерти», «Грязный Гарри» и даже «Таксист».

При росте 189 см и крепком телосложении Бейкер чаще всего появлялся на экране в ролях крутых парней по обе стороны закона в 1970-х и начале 1980-х годов в таких фильмах, как «Чарли Варрик», «Команда», «Митчелл» и «В плену у скорости». В 1980- 90-х он все чаще получал комедийные роли, включая еще одну роль начальника полиции в комедии Чеви Чейза 1985 года «Флетч», а в 1996 году — в фильме Тима Бертона «Марс атакует!». Среди других запоминающихся ролей — бейсболист, известный как Ухоммер, в фильме «Самородок» (1984) с Робертом Редфордом, а также коррумпированный следователь в фильме Мартина Скорсезе «Мыс страха» (1991).

Бейкер также снялся в трех фильмах о Джеймсе Бонде: в роли злодея Брэда Уитакера в картине «Искры из глаз» (1987) с Тимоти Далтоном в роли Бонда, а также союзника агента 007 и агента ЦРУ Джека Уэйда в фильмах «Золотой глаз» (1995) и «Завтра не умрет никогда» (1997) с Пирсом Броснаном в главной роли.