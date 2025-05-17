Пожертвовал семьей ради Родины: биография актера Андрея Мартынова

Для актёра Андрея Мартынова роль старшины Васкова в ставшей культовой военной драме «…А зори здесь тихие» стала, пожалуй, самым ярким и счастливым моментом в его жизни. В тот момент казалось, что у перспективного актера вся жизнь впереди и что все невзгоды будут обходить его стороной. И уже тем более никто не мог подумать, что в его сегодняшние 79 лет он останется в полном одиночестве, вдали от семьи и сцены. Читайте далее, чтобы узнать о самых интересных фактах из жизни актера, о которых вы, возможно, даже не подозревали...

© РИА Новости

Как всё начиналось: юные годы Андрея Мартынова

Будущий актёр появился на свет в 1945 году в городе Иваново, в семье преподавателей. Он был младшим ребёнком среди троих детей. Отец, несмотря на серьёзные проблемы со зрением, активно участвовал в деятельности Общества слепых и играл в театральной студии. Именно он приобщил сына к миру искусства.

В итоге в 16 лет Андрей, вдохновлённый театром, в котором играл отец, рискнул пойти на просмотр к выдающемуся артисту Алексею Грибову, когда тот приехал с гастролями в Иваново. Это стала судьбоносная встреча: Грибов пригласил юношу попробовать свои силы в столице.

Однако в театральное училище имени Щукина Мартынова не зачислили, несмотря на то, что он прошёл все вступительные этапы. Причина была формальной — юному абитуриенту ещё не исполнилось семнадцати.

Проработав год на строительстве, он всё-таки поступил — но уже в ГИТИС, в мастерскую Павла Хомского. После окончания учёбы и службы в армии, где он служил планшетистом в штабе дивизии ПВО в Самарканде, актёр был принят в Московский театр юного зрителя.

Мгновенная слава: кинодебют и триумф

Удача улыбнулась молодому артисту — уже первая его роль стала прорывом. В 26 лет он получил приглашение на съёмки экранизации повести Бориса Васильева «…А зори здесь тихие». Режиссёр Станислав Ростоцкий, несмотря на то что Мартынов не обладал необходимыми для военного образа навыками — ни обращаться с оружием, ни даже колоть дрова — увидел в нём потенциал.

Как говорится, поверил, и не ошибся. Советский зритель искренне полюбил персонажа старшины Федота Васкова, всем сердцем разделяя с ним боль утрат и силу духа. Фильм стал не просто успешным — его признали одним из величайших произведений о войне.

Лента получила престижные награды, включая приз Венецианского кинофестиваля и номинацию на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Мартынов стал лауреатом Госпремии и премии Ленинского комсомола. Он мгновенно вошёл в число самых узнаваемых лиц советского кинематографа.

Вскоре последовали другие значимые работы. В многосерийной драме «Вечный зов» он воплотил образ Кирьяна Инютина — без кастинга, только по рекомендации. Роль в «Белом Биме Чёрное ухо» закрепила за Мартыновым статус любимца публики — картина тоже получила международное признание и номинировалась на «Оскар».

Актёрская фильмография Мартынова включает такие названия, как «Гори, гори, моя звезда», «Безумный день инженера Баркасова», «Битва за Москву», «Царь Иван Грозный», «Синдикат-2», «Факты минувшего дня» и другие.

К 1980 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а спустя четырнадцать лет — народного артиста России.

За кулисами успеха: любовь, семья и горькие потери

После выхода «…А зори здесь тихие» на экраны, Андрей Мартынов стал объектом всеобщего женского обожания. Его герой стал символом мужества и достоинства, и актёр мог бы выбрать любую соотечественницу. Но судьба распорядилась иначе.

В 1972 году, во время фестиваля молодёжи в ГДР, он влюбился в девушку по имени Франциска Тун — гражданку Германии. Выбор был неожиданным для всех: советский герой и немка, пусть и воспитанная в русскоязычной среде, говорившая по-русски, учившаяся в МГУ и писавшая диссертацию по Шукшину... Этот союз мало кто принял из окружения актера.

Тем не менее, пара сыграла свадьбу в Берлине, а после обосновались в Москве. За успехи Мартынова им даже выделили две квартиры на одной лестничной площадке — по тем временам это была невероятная роскошь. Но подобные привилегии и выбор в пользу иностранки вызывали огромную зависть и нескрываемое осуждение коллег, на фоне которых все чаще стали возникать разговоры о привилегиях и упрёки в «измене Родины».

Вскоре актёр ушёл из ТЮЗа и нашёл новое место в театре на Малой Бронной. Франциска же предпочла рожать сына в Берлине. Мальчик по имени Александр получил немецкое гражданство, и только один паспорт – ГДР. Первые годы новоиспеченная семья жила на две страны, но с поступлением сына в школу супруга окончательно решила: жить нужно в Германии.

Мартынов это решение не поддержал и остался в Москве. Так его жизнь превратилась в ожидания, короткие визиты и редкие встречи с сыном. Всё это вполне логично вымотало, охладило отношения супругов и в итоге привело к фактическому разрыву. Актёр не смог решиться на переезд, а супруга не захотела жертвовать комфортом.

Интересно, что юридически брак оставался в силе много лет. Официальный развод был оформлен после того как Александр (ставший Алексом на немецкий манер) отпраздновал сорокалетие. В России же артист числился женатым до 60 лет, ведь их развод не был зарегистрирован в советском ЗАГСе.

Сын стал театральным художником. Женат, воспитывает троих детей — Макса, Николаса и Элен. Внуки носят фамилию деда, но русским не владеют. Из-за визовых ограничений актёр навещает их всё реже.

Увы, но даже под старость лет семейное счастье так и не стало частью судьбы знаменитого актера. Оставшись один, Мартынов больше не пытался строить отношения. Первая любовь, пусть и болезненно прерванная, осталась единственной...

Последние годы: здоровье, одиночество и тишина

Сейчас Андрей Мартынов живёт один, вдали от семьи и сцены. Он уже давно не снимается, не выступает и не появляется на публике. Дни его проходят спокойно: прогулки, выставки, телевизор, воспоминания. Несмотря на одиночество, о своей жизни он говорит с философским спокойствием. Уверяет, что его не оставили старые друзья.

«К карьере не испытывает сожалений: "Мол, отыграл своё"».

А вот со здоровьем дела всё хуже. В 2018 году Мартынов упал на льду и получил множественные переломы руки. В больнице провёл много времени, потому что дома ухаживать за ним было некому.

Весной 2023 года его госпитализировали с тяжёлым отравлением. СМИ писали о возможной передозировке лекарства и даже выдвигали версию о попытке суицида. Однако соседи опровергли эти слухи.

Летом 2024-го Мартынов вновь оказался в больнице — на этот раз с подозрением на язву и внутреннее кровотечение. Были жалобы на сердце и дыхание. Плюс ко всему, все чаще стали давать о себе знать возраст и проблемы со зрением...

Сегодня артист живёт под присмотром сиделки. И хотя сохраняет рассудок и чувство юмора, не исключает, что в будущем переедет в специализированное учреждение, где ему смогут оказать медицинскую помощь. Вот так звезда экранов остался в полном одиночестве, оставив позади звездную славу и счастливую семейную жизнь...