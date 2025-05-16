Денис Шведов спродюсирует фильм о жизни мотоциклистов

Актер театра и кино Денис Шведов работает над собственным кинопроектом, посвященным жизни мотоциклистов. Проект станет его дебютом в качестве креативного продюсера. О своих творческих планах актер рассказал в интервью ТАСС.

"Этот проект был бы новой ступенью в профессии. Я бы не играл в нем главную роль, а участвовал бы именно как креативный продюсер", - сказал Шведов.

По его словам, работа станет сублимацией накопленного опыта.

Проект, отметил Шведов, находится на стадии написания. "Мы даем его почитать опытным людям, получаем отзывы и вносим изменения", - добавил актер.

Денис Шведов - российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 2006 года служит в труппе Российского академического молодежного театра (РАМТ). Известен по ролям в работах "Мажор", "Метод", "Бывшие. Happy End", "Красный 5" и других, а также по дубляжу американского актера Джейсона Момоа.