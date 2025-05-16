Денис Шведов назвал главный критерий актерского мастерства

8 мая на экраны вышла спортивная драма "Финал". Картина посвящена исторической победе мужской сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Актер Денис Шведов, известный по ролям в проектах "Майор", "Измены" и "Бывшие", исполнил роль главного тренера сборной Владимира Алекно. В интервью ТАСС артист рассказал о подходе к созданию образа, особенностях съемочного процесса и впечатлениях от участия в проекте

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Денис, как вы отреагировали на предложение сыграть Владимира Алекно? Были ли сомнения при выборе этой роли? Что стало решающим?

— Сначала это была история про матч, в которой ключевую роль сыграл тренер Алекно. В моей фильмографии еще не было подобных жанров, поэтому мне это сразу откликнулось. Погрузившись в события 2012 года и осознав значимость роли Алекно, я почувствовал дополнительную мотивацию. Конечно, у меня и у телезрителей возник вопрос: как мне визуально соответствовать Владимиру Романовичу? Сходство есть, но при другом варианте грима оно могло бы быть более выраженным. Создатели правильно подчеркнули, что "Финал" — художественный фильм и наша задача — передать саму историю, эмоции и напомнить людям о великой победе российских спортсменов.

До этого вы работали над оживлением на экране вымышленных персонажей. В "Финале" герой — реально существовавшая личность. С какими вызовами вы столкнулись при создании образа?

— Образ получился собирательным, повторюсь, что мы не стремились к точному копированию. В сценарии были отсылки к прошлому Владимира Романовича и других членов команды, но мы не привязывались к конкретным чертам. Важно было передать отношения внутри команды, особенности взаимодействия тренера с игроками. Например, с капитаном он общался более доверительно. Эти моменты мы использовали в сценарии. В черты характера мы не углублялись. На съемках были производственные заминки, из-за которых приходилось переигрывать, переснимать некоторые моменты. Но в этом и заключается суть нашей профессии. Артисты обязаны уметь воспроизводить результат многократно — именно это отличает профессионалов от тех, кто оказался в кино случайно. Главный критерий мастерства — способность повторить удачный дубль. Я надеюсь, что у нас это получилось.

Вы встречались с Владимиром Алекно до съемок?

— Да, мы встречались. Хотелось увидеть, как человек существует в быту. На самом матче у меня создалось ощущение, что на поле столкнулись не люди, а архетипы, монументальные фигуры. Мы много раз пересматривали повторы матча, и одно выражение лица Владимира Романовича говорило само за себя: даже без звука было понятно, что он чувствует. Казалось, его энергия буквально прорывалась через экран. Но наша главная задача была создать ощущение присутствия на матче, передать художественное впечатление, а не документально повторить события. В связи с этим наш режиссер сказал: "Матч доступен в интернете, его с легкостью можно найти". Мы снимали по-другому, чтобы было художественное впечатление, интерпретация.

Каким этот фильм стал лично для вас?

— Для меня фильм имеет развлекательный характер в хорошем смысле. Я считаю ключевой задачей побудить зрителей отвлечься от гаджетов или рутинных занятий и открыть для себя что-то новое. Если это происходит, значит, наша задача выполнена. Главная цель для меня — напомнить о значимом спортивном достижении нашей страны. Для молодого поколения это возможность впервые узнать о легендарном матче, для тех, кто помнит те события, — оживить в памяти эмоции. Основная задача — чтобы зрители за эти два часа почувствовали себя по-настоящему хорошо. Важно, чтобы после просмотра у них изменилось настроение, появились положительные эмоции и, возможно, даже стало больше доброты в сердце.

Чем этот фильм отличается от других спортивных картин?

— Это зрители скажут. Внутренне фильм отличается тем, что мы стремились создать симбиоз между зрителем и тем, что происходило тогда. То, что в нем откликнется, тем он и будет отличаться.

У вас разнообразная фильмография. Можно сказать, что вы нашли свое амплуа или вы еще его ищете?

— Мне когда-то сказали, еще в театральном училище, что я играю социальных героев. Что это значит — одному Богу известно. Но моя роль тренера Алекно — другая. Он — пример для подражания и просто человек, с которым можно просто побеседовать за чаем. Это производит невероятное впечатление.

Есть ли жанр, который вам ближе?

— Я люблю все, что связано с аномалиями, фантастикой, чем-то не бытовым. Быт и так среди нас, а нам, актерам, хочется чего-то, чего не существует, уйти в истории, которые захватывают дух.

Есть ли роль или проект, после которой или которого вы бы могли сказать: "Это — дело всей моей жизни"?

— Пока такой роли нет, и это хорошо. По аналогии со спортсменами, которые по окончании карьеры символически "вешают перчатки или бутсы на гвоздь", возникает мысль, что после настолько значимой работы можно было бы завершить карьеру. Я бы оттянул этот момент.

Ранее вы упоминали о том, что хотите создать проект про жизнь мотоциклистов. На какой стадии сейчас работа и какую роль на съемочной площадке вы планируете в нем занять?

— Этот проект был бы новой ступенью в профессии. В нем я бы участвовал как креативный продюсер. Эта работа была бы осмыслением, сублимацией всего накопленного опыта. Сейчас он в стадии написания. Мы даем его почитать опытным людям, получаем фидбэк и вносим изменения.

Какие моменты из своей жизни вы бы экранизировали? У вас много увлечений: мотоспорт, серфинг, путешествия, может быть, фильм был бы связан с этим?

— О серфинге я не успел рассказать, сейчас про это снимают фильм на Камчатке — ребятам желаю огромной удачи. По правде говоря, отдельная тема сама по себе не имеет значения. Главное — это преодоление трудностей, которые казались на первый взгляд непреодолимыми. Мне бы хотелось рассказать историю о том, как то, к чему стремишься, о чем мечтаешь, иногда действительно сбывается. Это как мантра или психологический тренинг, но у меня это работает.

Есть работы, которыми вы абсолютно довольны, в которых ничего не хочется менять?

— Да, есть. Проект "Бывшие" — мне кажется, что сериал, все три его сезона, просто прекрасен. По моему мнению, фильм был лишним. Я не говорю, что это плохо, потому что такие оценки всегда субъективны. Два сезона моего участия в "Мажоре" оказались удачными. Пожалуй, сериал "Красный 5" тоже сложился очень органично.

Задумываетесь ли вы о создании новых театральных и кинематографических проектов?

— Я очень благодарен Егору Перегудову, главному режиссеру Театра имени Маяковского, который пригласил меня на новую постановку в свой театр. Уже была читка, сейчас начинаются репетиции, а в сентябре будет премьера. Спектакль будет называться "Сны моего отца 2.0". Что касается киноработ, возможно, предстоит сотрудничество со сценаристом Геннадием Островским в его новой работе. Предположительно, работа начнется летом или осенью.