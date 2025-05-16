Робин Уильямс был одним из самых любимых актеров Голливуда – с искренней улыбкой, гениальной импровизацией и умением заставить смеяться даже самых серьезных. Но за кадром он жил с глубокой внутренней болью.

С детства Робин чувствовал себя одиноким: родители были отстраненными, в школе он подвергался насмешкам. С первыми успехами пришли и зависимости – сначала алкоголь, потом запрещенные вещества. После смерти друга Уильямс смог на время отказаться от пагубных привычек, но в 2003 году вновь сорвался.

Почему звезды уходят из Голливуда на пике славы

В 2014 году актеру поставили предварительный диагноз – болезнь Паркинсона. Он начинал забывать текст, страдал от тревоги и бессонницы. Позже выяснилось, что причиной была деменция с тельцами Леви – тяжелое нейродегенеративное заболевание. 11 августа 2014 года Робин Уильямс ушел из жизни.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kushdarya.