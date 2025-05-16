«Выглядели безумными». Скарлетт Йоханссон рассказала о съемках «Мстителей»

Издание Vanity Fair взяло интервью у звезды фильма «Мстители» Скарлетт Йоханссон. Актриса рассказала, как они создавали супергеройскую картину 2012 года.

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Исполнительница роли Чёрной вдовы отметила, что никто из актёров не знал, сработает ли фильм. Для неё происходящее на съёмочной площадке казалось безумным.

«Когда в одном фильме собрали столько персонажей — это казалось большим беспорядком, если честно. Даже на съёмочной площадке всё казалось безумным. Мы все выглядели безумными. Чем мы занимаемся? Я не думаю, что кто-то знал, сработает это или нет, кроме Кевина Файги и Джосса Уидона. Актёры слепо верили в них. Я помню сцену, где нас всех в 360 градусов обходит камера — это был момент, когда мы все подумали, что фильм, возможно, сработает. Это было мощно».

«Мстители» вышли летом 2012 года и стали настоящим хитом. При бюджете в $ 220 млн картина собрала более $ 1,5 млрд, cделав вселенную Marvel популярнейшей франшизой.