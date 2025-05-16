Умерла актриса из фильма «Пеппи Длинныйчулок»

16 мая ушла из жизни шведская исполнительница, известная как Мета Веландер - актриса кино и телевидения, радио- и телеведущая, артистка озвучания и дубляжа.

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Летом ей мог бы исполниться 101 год.

Некролог появился в Expressen со ссылкой на сына актрисы. Он отметил, что мать ушла мирно и тихо утром 16 мая. По словам мужчины, Мета "особо ничем не болела - просто завод кончился".

Ева Маргарета (настоящее имя) Веландер родилась в 1924 году. Выросла в Стокгольме. На сцене начала играть еще школьницей. В 1947-м окончила Королевскую академию драмы.

На экране - с 1945 года. В фильмография - более 70 проектов: германо-шведская экранизация Линдгрен "Пеппи Длинныйчулок" 1969-го, "Старушка-крошка-с-чайную-ложку", "Швед, пропавший без вести", "Комиссар Мартин Бек", "Крайний срок".