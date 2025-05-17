Главные «секс-символы» СССР: о каких актрисах мечтали советские мужчины

Несмотря на то, что официально «секса в СССР не было», сегодня этих советских звезд назвали бы секс-символами. Их внешний облик и манеры старательно копировали миллионы советских женщин, а мужчины безнадежно мечтали о том, чтобы вживую пообщаться с одной из этих героинь экрана.

Анастасия Вертинская

Дебют актрисы в кино состоялся в неполные 17 лет — в 1961 году она снялась сразу в двух фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия». Обе картины стали хитами проката и вошли в золотой фонд советского кино. Ну а Анастасия — с большими глазами и пронзительным взглядом — полюбилась зрителям. Особенно мужской аудитории. Далее последовали не менее успешные роли в «Гамлете», «Анне Карениной», «Войне и мире», еще более укрепившие звездный статус Вертинской.

Наталья Варлей

Эта «спортсменка, комсомолка и просто красавица» не могла остаться незамеченной. При том, что роль в «Кавказской пленнице» была для девушки всего второй в кино и первой главной ролью, Леонид Гайдай выбрал именно ее из десятков претенденток. Студентка Нина глубоко запала в сердце советским мужчинам и даже в роли панночки из «Вия» те узнавали знакомые черты, не столько пугаясь, сколько восхищаясь ее мрачной красотой.

София Ротару

Певица стала едва ли не первой советской звездой, получившей славу не только внутри страны, но и за рубежом. В 1970-х она успешно гастролировала в Югославии, Румынии, ГДР и ФРГ, давая порой несколько десятков концертов в сезон. В Европе ей предложили записать диск песен на французском и итальянском языках, на что София согласилась, закрепив свою международную популярность.

Ирина Алферова

«Хождение по мукам», «Д’Артаньян и три мушкетера», «ТАСС уполномочен заявить» — эти фильмы смотрели и пересматривали не только из-за сюжета, но и из-за прекрасной Ирины Алферовой. Нежные образы, как, например, Даша или Констанция, особенно удавались актрисе. Правда, на озвучивание последней режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич позвал Вертинскую — из-за ее «более музыкального», как он считал, голоса. Со своим вторым мужем Александром Абдуловым Алферова снялась в фильмах «С любимыми не расставайтесь» и «Предчувствие любви».

Елена Кондулайнен

Эту белокурую красавицу финского происхождения называли «русской Марлен Дитрих». Она стала символом «перестроечного кино», в котором все чаще поднимались табуированные ранее темы. Известность Елене принесла роль Смерти в картине «Сто дней до приказа», критиковавшей неуставные отношения в Советской Армии. Не меньше запомнилась и следующая роль — Джудит Хаттер из «Зверобоя»…