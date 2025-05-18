Актриса Наталья Варлей вспомнила, как едва не погибла на съемках «Вия»

Звезда фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Наталья Варлей построила успешную карьеру в советском кинематографе. Но мало кто знает, что на съемках одной из картин актриса едва не поплатилась жизнью. Об этом пишет Экспресс газета.

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Советский художественный фильм ужасов «Вий» (1967) по одноименной повести Н.В. Гоголя входит в список картин, съемки которых ознаменовались жуткими происшествиями. На площадке не раз выходила из строя техника, а актеры получали травмы. Однако один из самых страшных случаев произошел с Натальей Варлей, исполнившей в ленте роль Панночки. Актриса едва не погибла, когда во время съемок сцены полета гроба сорвалась с 15-метровой высоты.

В последний момент артистке пришел на помощь Леонид Куравлев, игравший Хому Брута. Актер бросился к Наталье Варлей и поймал ее, но сам пострадал — он получил серьезную травму головы и сломал руку. Спасенная же актриса отделалась ссадинами и испугом. Но после завершения работы над фильмом звезда советского кино буквально слегла, и ей понадобилось несколько месяцев на восстановление.

«Гроб был привязан на длинной веревке к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я потеряла равновесие и свалилась, летела вниз головой. Даже сгруппироваться не успела. Леня Куравлев меня поймал. Проявил, можно сказать, чудеса циркового партнерства. Со мной ничего не произошло, а по стране пошел слух, что я погибла…» — делилась Наталья Варлей.

Ранее Наталья Варлей рассказала о пережитой травле: «Я рыдала».