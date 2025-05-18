Почему Сара Джессика Паркер хотела отказаться от «Секса в большом городе»

Шестикратная обладательница «Золотого глобуса» Сара Джессика Паркер рассказала, что она чуть не отказалась от роли Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе» после того, как HBO заказал сериал на основе пилотного эпизода, снятого в июне 1997 года.

«Когда шоу одобрили, я запаниковала. Я подумала: «Я не могу сниматься в телесериале. Не думаю, что подхожу для такой жизни»», – поделилась актриса в подкасте, который ведет ее коллега по сериалу Кристин Дэвис.

Паркер не хотела долгое время быть в одной роли.

«Это очень трудно объяснить. Это даже как-то угнетало меня. Думаю, дело было в идее делать одно и то же снова и снова. Мне всегда везло – я снималась в телесериалах, потом они заканчивались. Я встречала прекрасных людей, получала отличный опыт, работала с великолепными актерами и режиссерами, истории были интересными, я хотела делать эти шоу, но они длились недолго, может быть, один или два сезона. А потом я двигалась дальше», — отметила она.

Она консультировалась со своим агентом по поводу отказа от роли.

«Идея многосерийного телешоу означала, что я не смогу делать все эти вещи. И это было похоже на то, будто кто-то, знаете, закрывает мне рот ладонью. Это было очень странное ощущение», – призналась актриса. Я поговорила со своими агентами и сказала: «Эй, вы можете вытащить меня из этого?»

Она рассказала, что предлагала снять несколько фильмов для канала вместо сериала, но ее агент ответил: «Поработай год, и если не захочешь продолжать, мы прекратим».

Но все сомнения отпали, когда сериал выстрелил, а образ Кэрри Брэдшоу стал культовым.

«И я никогда не оглядывалась назад. И я никогда не была недовольна тем, что там находилась. Не было места, где я предпочла бы быть, кроме как на нашей площадке каждый божий день», – призналась актриса.

«Секс в большом городе», основанный на колонке Кэндес Бушнелл в New York Observer, выходил на HBO шесть сезонов с 1998 по 2004 год. Затем последовали два полнометражных фильма в 2008 и 2010 годах, а также приквел «Дневники Кэрри» (2013-2014) на канале CW. Сиквел «И просто так…» дебютировал на HBO Max в 2021 году, а его третий сезон стартует 29 мая.