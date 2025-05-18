Актер Ян Цапник рассказал, с какой актрисой больше всего любит работать

Актер Ян Цапник прославился после выхода фильма «Горько». Теперь он нарасхват. Вот и этой весной с самого утра и до вечера он был на съемочной площадке пятого сезона сериала «Полярный», где ему досталась роль мэра. Вместе с ним работал Михаил Пореченков, исполнитель главной роли — бандита Вити Мясника. «Мослента» встретилась с Яном Цапником во время съемок. В нашей беседе он рассказал о своей любимой актрисе, любимой жене и любимой дочери, а еще объяснил, почему так сложно возродить славу отечественного кинематографа.

© Мослента

Про вороватого мэра и Михаила Пореченкова

Ян, ваш мэр хороший или плохой?

Ворует. Точнее, воруют-с… Таких мэров в России — пруд пруди. Человек — это не черное или белое. Тысячи красок. Между прочим, я его не играю. Живу его жизнью. Игра — это для студентов.

Как вам работается с Михаилом Пореченковым? Вы оба — представители петербургской театральной школы. Это сближает?

Не бывает разных школ. Есть замечательные артисты или средние, или, простите, говно-артисты. Не провоцируйте меня говорить комплименты артисту Пореченкову.

Про Елену Валюшкину

Как определить хорошего артиста?

Вот вам пример. Ленуся Валюшкина — космическая актриса. Талант, порода, трудолюбие, характер — все это Елена.

Что вас сближает с Еленой Валюшкиной помимо кино?

Мы с Леной как тот Епиходов, который постоянно попадает в дикие ситуации. Вроде и пытаемся быть осторожными, но не получается.

А кто ваша любимая партнерша?

Ленуся Валюшкина и любимая. Мы не только партнеры, но и друзья. Я влюбился в Валюшкину, когда учился на первом курсе в Свердловском театральном институте. Увидел ее в фильме «Формула любви», и со мной случился культурный шок. Когда впервые встретился с ней на съемках, ничего не мог сказать кроме фразы из этой картины: «Я сердце остановлю, меня граф научил». Это было на съемочной площадке комедии Жоры Крыжовникова «Горько».

© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Про мудрую жену и талантливую дочь

Комедия — ваш жанр? Вы все время шутите, смеетесь, или бывает иначе?

Какой я на самом деле, знает только моя жена. Она у меня — мудрая, востоком занимается. Для меня тыл — самое главное. Когда женишься, появляется ребенок, понимаешь, ради чего жить. Лучший результат — когда все прекрасно дома.

Где вы познакомились?

У нас, в БДТ. Был спектакль «Солнечная ночь», и его выкупил конгресс гинекологов. После — банкет, и на нем были две японки. Меня потянуло на приключения. Оказалось, что одна японка — калмычка, и ее зовут Галя. Мы вместе уже 27 лет.

Жена — в Питере, а вы — в Москве. Как переживаете разлуку?

Приезжаю в Питер на пару дней, и все надо успеть сделать. Когда Галя выходила за меня, я жил в общежитии БДТ. Между прочим, в комнате, где в свое время жили Басилашвили и Доронина, когда они были в браке. Я предупреждал Галю: «Подумай, прежде чем связывать со мной свою жизнь. Видишь, я без квартиры». Галя ответила: «Зато из таких, как ты, получаются хорошие мужья».

В чем секрет вашего счастливого семейного союза?

Секрет в том, что я пью кровь домашних, хорошо выгляжу и всем доволен.

© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

И Москвой с ее пробками?

И с — пробками, и со всем остальным. Москву люблю как свою дочку, которая, кстати, тоже любит Москву и живет в ней.

Ваша дочь Лиза тоже стала актрисой. Не отговаривали?

В апреле у нас с Лизой была общая премьера — фильм «Атель — Матель». Лизочка играет девочку из Дагестана. Вроде моя дочь, но на меня не похожа. Я был в шоке, какая она талантливая, когда увидел ее в учебных спектаклях «ЩУКи». Лиза еще прекрасно поет.

Про кино и плохих продюсеров

Сейчас много попыток возродить славу отечественного кинематографа. На ваш взгляд, что для этого надо сделать?

Надо зарабатывать на прокате, а не производстве. И снимать не на бюджетные деньги, государственные, а на деньги, которые берут в банках или у спонсоров. Нужно быть продюсерами не на бумаге, а на деле.

Кажется, вы не очень высокого мнения о наших продюсерах?